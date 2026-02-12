Handledare till Rusta och Matcha 2
2026-02-12
JoinJob AB är ett engagerat företag som arbetar för att hjälpa arbetssökande att nå sina karriärmål och förverkliga sina ambitioner. På uppdrag av Arbetsförmedlingen levererar vi tjänsten Rusta och Matcha 2, där vi erbjuder individuellt anpassat stöd, coachning och vägledning för att stärka deltagarnas möjligheter på arbetsmarknaden.
Vi söker nu en timanställd handledare till vårt kontor i Nynäshamn. Tjänsten har goda möjligheter att utvecklas till en heltidsanställning. För rätt person finns även stora möjligheter till snabb utveckling, både i rollen och inom företaget.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har god lokalkännedom om Nynäshamns arbetsmarknad och lätt för att skapa kontakt med både arbetsgivare och arbetssökande. Du har gärna ett starkt nätverk i området.
I rollen blir du en nyckelperson som bygger broar mellan människor och arbetsliv. Vårt mål är att vara en självklar samarbetspartner för företag vid rekrytering - och en trygg vägledare för arbetssökande som vill ta nästa steg i sin karriär.
Som handledare ansvarar du för att:
Vägleda och stötta arbetssökande mot jobb eller utbildning
Genomföra individuella samtal och kartlägga kompetenser
Planera aktiviteter och följa upp deltagarnas utveckling
Dokumentera enligt Arbetsförmedlingens krav
För att kunna jobba som handledare måste du uppfylla Arbetsförmedlingens krav för ett av alternativen:
Alternativ 1:
Utbildning: Högskoleutbildning om lägst 180 högskolepoäng (120 poäng enligt tidigare system). Leverantören avgör själv vilken studieinriktning som är mest lämplig för att nå målet med tjänsten.
Arbetslivserfarenhet: Minst två (2) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid. Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under två (2) år.
Alternativ 2:
Utbildning: Minst ett (1) års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat. Med eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.
Arbetslivserfarenhet: Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
Arbete med social- och grupp-psykologi
Karriärvägledning
Även deltid kan godkännas om den sammanräknade arbetstiden motsvarar heltid under tre (3) år.
Ansök nu!
Vi ser fram emot att välkomna en driven och engagerad handledare till vårt team på JoinJob AB. Ta chansen att bli en del av vår verksamhet och bidra till att göra skillnad för arbetssökande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Skicka din ansökan till: hej@joinjob.se
Vänligen bifoga följande dokument:
CV
Tjänstgöringsintyg
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: hej@joinjob.se
(org.nr 559523-3411)
(org.nr 559523-3411)
Stadshusplatsen 2
)
149 30 NYNÄSHAMN
Affärsutvecklingschef
Nor, Mohamed hej@joinjob.se 0739596669
9740000