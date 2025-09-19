Handläggare underrättelse- och säkerhetstjänst
2025-09-19
Är du redo att axla en viktig roll inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst? Den regionala staben vid Södra militärregionen (MR S) befinner sig på en omfattande tillväxtresa där vi utökar med kompetenta och engagerade medarbetare. Vi söker en handläggare till 4 Regionala säkerhetsskvadron (4. RSS) på en civil befattning med placering i Revingehed.
Om enheten
Södra Militärregionen är en av fyra militärregioner, vilka representerar en permanent militärgeografisk indelning av Sveriges territorium. Militärregionen ansvarar för territoriell ledning & samordning av insatser och operationer, totalförsvarsplanering, försvarsplanering, underrättelse- och säkerhetstjänst samt stöd till samhället. Ansvaret omfattar även produktions- och insatsledning av MR S fem Militärregiongrupper med tillhörande elva hemvärnsbataljoner.
I en militärregion möts Försvarsmakten och civilsamhället. Därför behöver vi förstå Försvarsmaktens roll, ha en god omvärldsbevakning och en helhetsförståelse kring hur samhället är organiserat och fungerar.
4. Regionala Säkerhetsskvadronen (4.RSS)
4. Regionala Säkerhetsskvadronen är ett krigsförband under utveckling som är avsett att verka här och nu och i alla efterföljande typsituationer. Förbandet är ett av chefen MR S viktigaste verktyg för att skapa en regional lägesbild vad avser skyddsvärden och hot mot dessa. 4. RSS uppgift är motverka säkerhetshotande verksamhet mot Försvarsmaktens eller allierades skyddsvärden samt våra kritiska beroenden. Detta görs exempelvis genom att skvadronen;
• Samverkar med de aktörer inom regionen som kan bidra till en samlad lägesbild
• Inhämtar med alla skvadronens förmågor ifrån utfrågning, utredning och spaning till teknisk inhämtning
• Producerar underlag till stöd för planering liksom beslutsunderlag för C MR, MR stab eller understödd chef
• Stödjer förbanden och militärbaserna med verksamhet som höjer säkerhetskyddsnivån med olika typer av säkerhetsskyddsåtgärder
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I befattningen som civil handläggare underrättelse- och säkerhetstjänst vid 4. RSS är du delaktig i all den operativa verksamhet som förbandet bedriver. Du bistår med underlag inför, under och efter genomförandet av säkerhetsoperationer. I din roll som civil handläggare underrättelse- och säkerhetstjänst vid 4. RSS har du en nära relation till stabens underrättelse- och säkerhetsfunktion (J2), berörda OrgE samt OPL J2. Att arbeta med andra organisationer inom ramen för uppbyggnaden av totalförsvaret är en naturlig del av arbetsuppgifterna.
KRAV
Kvalifikationer
• Utbildning relevant för tjänsten
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av militär underrättelse- och säkerhetstjänst
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• God administrativ förmåga
• Körkort klass BPubliceringsdatum2025-09-19Dina personliga egenskaper
Du är en person med ett gott omdöme, stor integritet och har ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Du har en hög social förmåga och du finner det naturligt att arbeta utåtriktat tillsammans med andra. Du är en nyfiken och analytisk person som kan identifiera fel, brister och problem i dess olika beståndsdelar. Du kan föreslå okonventionella lösningar som bidrar till att öka förbandets operativa effekt. Du har hög arbetskapacitet och arbetar strukturerat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet av underrättelse- och säkerhetstjänst från Marinen eller Flygvapnet
• Utbildning i militär underrättelse- och säkerhetstjänst vid FM UndSäkC
• Erfarenhet av stabsarbete i Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänstgöring på kvällar och helger förekommer. Resor med övernattning förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Revingehed.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-02. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.
Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen här.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
