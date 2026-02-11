Handläggare
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån allas rätt till en meningsfull fri tid. I alla våra verksamheter skapar vi möjligheter för människor att mötas, samskapa, uppleva och delta i varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för alla. Kultur och fritid är viktiga pusselbitar i ett växande Trelleborg och vårt arbete bidrar till attraktivitet, trygghet samt livskvalitet och folkhälsa.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar så är det viktigt och avgörande, att dessa värden känns lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Kultur- och fritidsförvaltningen befinner sig i ett utvecklings- och omställningsarbete för att spela en mer aktiv roll i arbetet för en hållbar och attraktiv kommun.
Inom avdelningen värdskap, föreningssamverkan och idrott ingår bland annat ansvar för badhus, trygghetsvärdar, föreningsstöd, lokalbokningar och idrottsutveckling. Avdelningen utgör även beställare av drift och skötsel på kommunens idrottsanläggningar gentemot kommunens tekniska serviceförvaltning och söker nu en vikarierande handläggare inom anläggningsfrågor. Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Som handläggare med inriktning anläggning är du en viktig resurs både inom och mellan kultur- och fritidsförvaltningens olika ansvar och uppdrag och för kommunens föreningsliv. Du kommer att ingå i ett team med uppdraget att tvärfunktionellt förse kultur- och fritidsförvaltningens avdelningar och kommunens föreningar med stöd och service i bland annat olika anläggningsfrågor.
Du fungerar som en sammanhållande funktion mellan föreningsliv, idrottslärare, skolvaktmästare, fastighetsvärdar och utförare gällande skötsel och drift av anläggningar och fastigheter. Du ansvarar för att löpande göra behovsbedömningar av investeringar och önskemål samt för beställning och planering av genomförande i samråd med utförare.
Om rollen
I rollen ansvarar du för beställning, uppföljning och samordning av drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar i samverkan med interna och externa utförare. Du samordnar förvaltningens behov av anläggningar och medverkar i arbetet med lokalförsörjning.
Arbetet omfattar även hantering av löpande driftsfrågor för befintliga anläggningar samt genomförande av utredningar kopplade till förvaltningens anläggningar och framtida anläggningsbehov. Du fungerar som ett stöd i projektering av nya kultur- och fritidsanläggningar och ansvarar för att upprätta samt följa upp hyresavtal.
I tjänsten ingår även att självständigt ta fram beslutsunderlag, såsom tjänsteskrivelser och yttranden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för tjänsten relevant högskoleutbildning, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med anläggningar och god kännedom om kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden. Det är meriterande om du har erfarenhet av uppföljning av tjänster, produkter och entreprenader, avtalshantering samt arbete inom fastighets- och eller grönyteskötsel, liksom idrotts- och föreningsverksamhet.
Som person är du självständig, strukturerad och initiativtagande med en trygghet i din professionella roll. Du har ett flexibelt och kundorienterat arbetssätt och trivs med att hantera flera parallella processer samtidigt. Du har lätt för att möta nya människor och skapa förtroendefulla relationer. För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbetsförmåga och förmågan att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem i olika sammanhang och funktioner.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Uppdraget kräver även att du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. B-körkort krävs eftersom du behöver kunna ta dig till olika anläggningar i hela kommunen.
