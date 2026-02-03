Handläggare
2026-02-03
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 000 medborgare att ge en god service till. Här finns ett av regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med ca. 1300 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen i kommunhuset i Mönsterås. Här arbetar centrala funktioner som stödjer verksamheterna inom förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, komvux och kulturskola.
Som handläggare fungerar du som ett stöd till rektorer tillsammans med övrig personal på förvaltningen. Du arbetar självständigt med de uppgifter som ingår i tjänsten och utvecklar arbetsområdet. I tjänsten ingår både strategiskt och operativt arbete. Arbetet genomförs i samarbete med specialistkompetenser från andra förvaltningar och externa aktörer.
Övergripande arbetsområden:
Skolskjuts och logistik
* Skolskjutsar, underlag till KLT
* Förvaltningens bilpark (koll på leasingavtal mm)
* Bussbokningar tillfälliga resor
* Läsårstider, ramtider
Lokaler och miljö
* Kontakt med fastighetsavdelningen kring olika lokalprojekt
* Kontaktperson för rektorerna gällande lokalfrågor
* Delta som förvaltningens representant i byggprojekt
* Ansvara för investeringsbudgeten, behov och bevaka genomförande
* Samordna verksamhetsvaktmästarna
* Delta i kommunens miljömålsgrupp
* Implementera miljömålen i verksamheten
Säkerhet och krishantering
* Ingå i krisledningen
* Samarbeta med kommunens säkerhetschef
* Leda arbetet kring kriser, in- och utrymning mm
* Hålla krisplanen uppdaterad
* Brandskydd
* Administrera brand- och HLR-utbildningar
Ekonomi
* Upphandling och inköp
* Kontera och godkänna fakturor
Arbetsmiljö
* Stöd och samordning kring fysiska skyddsronder
* Egenkontroll, stöd till verksamheterna och utveckling av struktur
* Stöd till rektorerna vid tillsyn från andra myndigheterKvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom t.ex. logistik, juridik, samhällsvetenskap eller ekonomi eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Arbetsuppgifterna kräver att du är strukturerad, kvalitetsmedveten, noggrann och självständig. Du har förmåga att jobba mot i förväg angivna deadlines samt prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Utöver det har du en uttalad känsla för service och god samarbetsförmåga.
Du har en god kommunikativ förmåga både i tal och skrift. Du har vana av att arbeta i digitala system. Vi använder Office365, Evolution, IST som grundsystem.
Vi söker dig som är nyfiken på skolområdet, som har god struktur och som gillar samarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för uppdraget.
ÖVRIGT
Mönsterås kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Mönsterås kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande vill vi att du skickar in din ansökan digitalt. Detta gäller alla förutom om du har en skyddad identitet. Kontakta i så fall istället rekryteringsansvarig via angiven kontaktuppgift. Ersättning
