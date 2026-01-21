Handläggare
2026-01-21
Din nya roll
Vill du arbeta i skärningspunkten mellan samhällsnytta, juridik och beredskap? Nu söker vi en Handläggare inom civilplikt till ett längre uppdrag hos en statlig aktör inom energi- och elförsörjning - en verksamhet som spelar en avgörande roll för Sveriges totalförsvar.
I rollen blir du en del av en relativt ny och växande enhet som arbetar med att utreda, utbilda och krigsplacera civilpliktiga inom elförsörjningen. Uppdraget kombinerar strukturerat handläggningsarbete med självständiga utredningar och bred samverkan, både internt och externt.
Exempel på arbetsuppgifter: Utreda totalförsvarspliktiga utifrån fastställda urvalskriterier Upprätta underlag och göra framställningar om inskrivning till berörd myndighet Stödja handläggning av överklaganden och avbrott Ansvara för löpande administration kopplad till utredningsärenden Ha kontakt med totalförsvarspliktiga via telefon och skrift Hantera sekretessbelagda uppgifter Samverka med interna och externa parter Bidra till utbildningsplanering för civilpliktiga Medverka i verksamhetsutveckling genom att utveckla rutiner och processer
Företagspresentation
Kunden är en statlig organisation inom energi- och elförsörjning med ett tydligt samhällsuppdrag. Verksamheten har en central roll i att säkra Sveriges elförsörjning och är en viktig del av landets arbete med krisberedskap och totalförsvar. Här kombineras långsiktigt ansvar med hög professionalism och ett starkt säkerhetsfokus.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: Hybrid, upp till 50 % distans Lön: Enligt överenskommelse Start: 2026-04-20 Slut: 2027-04-20, med möjlighet till förlängning (1+1 år) Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Övrig information: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Universitetsutbildning om minst kandidatnivå inom exempelvis statsvetenskap, juridik eller offentlig förvaltning.
Minst 2 års erfarenhet (de senaste 5 åren) av utrednings- eller handläggningsarbete där du fattat beslut som påverkar individer.
Minst 2 års erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
B-körkort.
Flytande kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
