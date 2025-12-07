Handelsträdgård
Dahlgren, Andreas / Trädgårdsodlarjobb / Robertsfors Visa alla trädgårdsodlarjobb i Robertsfors
2025-12-07
, Umeå
, Vindeln
, Vännäs
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dahlgren, Andreas i Robertsfors
Trädgår'n i Bygdeå söker medarbetare.
Vi söker en till tvåpersoner som har erfarenhet av försäljning, butik och kundkontakt. Vi vill till våran plantskola i Bygdeå, där vi driver upp alla plantor själva, hitta någon som dels kan jobba i växthus med att skola ut plantor, hantera sticklingar, fylla jord i krukor osv och dels kan packa upp och styla i butik, stå i kassa, vara med och ta ansvar och planera för packning av order osv. Alltså en mer framträdande roll än just bara odlingen. Berätta vad just du är duktig på.. Jobbet och omfattningen beror mycket på just vad vi tillsammans formar för mål. Stor vikt läggs vid ordningssinne och social förmåga då vi vill ha en trevlig stämning med högt i tak men fokus på kundvård då vi ytterst jobbar med kvalitet och service till våra kunder. Du måste vara flexibel och självgående då det längre in på säsongen kan bli ganska full fart och ett stort tryck då allt ska säljas och levereras samtidigt. Du bör alltså gilla när det blir lite högt tempo..Det är meriterande om du har någon utbildning inom trädgård eller odling eller åtminstone har det som stort intresse. Detta är en säsongsbransch där vi odlar på våren och säljer på försommaren. Lite lugnare i Juli då vi i slutet av månaden stänger. Är du en flexibel person med glatt humör och är utåtriktad så är du välkommen att söka till oss. Vi behöver hjälp från mars och framåt. Timanställning med helgjobb från mars månad. Vi vill helst att du kan komma tillbaka framtida säsonger också så perfekt om du har annat att pyssla med resten av året. Säsongsjobb, studier osv. Vi saknar hemsida men finns på både FB och Instagram, sök på Trädgårn i Bygdeå. Välkommen att söka eller förmedla till någon du känner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: antedahlgren@hotmail.com Arbetsgivare Dahlgren, Andreas
Skinnarbyn 18 (visa karta
)
915 98 BYGDEÅ Arbetsplats
Dahlgren, Andreas Jobbnummer
9632159