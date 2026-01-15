Hamamterapeut/Massör
Hamam Oriental Sweden AB / Hälsojobb / Upplands Väsby
2026-01-15
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hamam Oriental Sweden AB i Upplands Väsby
Arbetsort Upplands Väsby
Platsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning
Turkiskt Hamambad är en tusenårig tradition. Hamam Oriental erbjuder turkiskt
bad, hälsa, friskvård, massage, hamambehandlingar och turkisk mat. Njut av
orientalska dofter, ånga, värme och ljudet av rinnande vatten!Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som helst är utbildad massör och är villig att lära dig arbetet som
hamamterapeut.
Det ingår att ta emot gäster i receptionen, hamambehandling, skrubbning, tvagning
samt massage med mera.
Läs gärna mer om våra behandlingar på www.hamamoriental.se.Utbildning och erfarenhet
Vi tror att du har någon form av massageutbildning i grunden,
och är intresserad av att lära dig arbetet som hamamterapeut.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: ziya@hamamoriental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hamam Terapeut". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hamam Oriental Sweden AB
(org.nr 556775-3529)
Kanalvägen 5 (visa karta
)
194 61 UPPLANDS VÄSBY Kontakt
VD ägare
Ziya Gürsoy ziya@hamamoriental.se 0859091010 Jobbnummer
9685510