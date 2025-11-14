Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Gotland / Ekonomichefsjobb / Gotland Visa alla ekonomichefsjobb i Gotland
2025-11-14
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Hälso- och sjukvårdsdirektörPubliceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Gotland är brett och avgörande för öns framtid.
Som en del av koncernledningen leder du vårdorganisationen - från primärvård, tandvård, psykiatri och sjukhus till gränssnittet mot äldreomsorgen - med ansvar för att Gotlands invånare får trygg, tillgänglig och hållbar vård. Utgångsläget är gott med stabil ledningsgrupp, engagerade medarbetare och högt förtroende från patienter. Samtidigt står verksamheten inför utmaningarna att säkra kompetensförsörjningen, nå ekonomisk balans och bygga stark och uthållig beredskapsstruktur.
Gotlands geografiska läge och kombinerade roll som region och kommun skapar unika förutsättningar för nära samverkan och helhetsperspektiv - men också behov av långsiktighet, samordning och kloka prioriteringar. Den demografiska utvecklingen med fler äldre och färre yngre ställer krav på nya arbetssätt, ökad digitalisering och fördjupade samarbeten mellan vård, skola och socialtjänst. Beredskap är en central fråga - att bygga robusta strukturer för kris och kontinuitet är avgörande för att möta Gotlands sårbarhet vid störningar. Här finns stora möjligheter genom korta beslutsvägar, stark gemenskap och genuin vilja att utveckla vården, vilket gör att förändring snabbt kan ske och med tydlig effekt.
De närmaste åren handlar om att vidareutveckla strukturer, kultur och ledarskap - att stärka organisationen, utveckla hållbara processer och forma framtidens kompetensstrategi. Ditt fokus är också att bygga starka relationer med kommun, sjukvårdsregion Stockholm och nationella nätverk som SKR. På längre sikt är målet att driva utvecklingen av framtidens vård på Gotland, delta i den nationella debatten om jämlik vård och finansiering samt skapa en organisation som inkluderar beredskapsarbetet och är hållbar och självförsörjande vid störningar. Du tar initiativ till strategiska förändringar som stärker Gotlands unika förutsättningar och säkerställer högkvalitativ vård för invånarna.
Det här är ett uppdrag för dig som vill påverka helheten i en unik region, driva utveckling på riktigt och bidra till att hela Gotland mår bra - idag och i framtiden.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som hälso- och sjukvårdsdirektör har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och säkerställa att Gotlands hälso- och sjukvård bedrivs i linje med politiska mål och invånarnas behov. Du fungerar som en viktig länk mellan politik och verksamhet - omsätter beslut till handling och skapar förutsättningar för långsiktig kvalitet, tillgänglighet och trygghet i vården. I rollen ingår att leda förvaltningsledningen, stödja chefer i linjen och säkerställa ett välfungerande ledningssystem som driver systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete.
Du är en aktiv del av Region Gotlands koncernledning och bidrar till regionens gemensamma utveckling. Uppdraget omfattar också ansvar för krisledning, ekonomi och resursanvändning, där du balanserar krav på effektivitet med höga krav på kvalitet. En central del i rollen är att främja samverkan - mellan verksamheter, med andra regioner och med nationella aktörer - samt att stärka organisationens förmåga till förändring och innovation. Genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap bygger du förtroende hos medarbetare, politiker och medborgare, och driver utvecklingen mot en hållbar och framtidsorienterad vård på Gotland.
Vem är du?
För att skapa framgång i rollen har du mångårig ledarerfarenhet på högre ledningsnivå av att leda chefer i en komplex och stor organisation. Du har en gedigen erfarenhet av att leda hälso-och sjukvård på strategisk nivå och i det förståelse för regionalt driven hälso- och sjukvård. Vi söker dig som har erfarenhet av styrning, implementering och uppföljning i stor och komplex organisation, samt dig som har förståelse för beredskaps- och krisfrågor. Du har erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete tillsammans med andra funktioner, med gott resultat. Vi ser dessutom att du har förståelse för politiskt styrd organisation och politikens roll.
Vi söker dig som har en akademisk examen, meriterande är en akademisk examen inom en hälso- och sjukvårdsprofession.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, liksom om du har erfarenhet av att leda en beredskaps- och krisorganisation, med fördel inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att representera en organisation i externa nätverk, samverkansgrupper eller nationella samarbeten. Har du erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård samt av mediahantering är även det meriterande.
Du är en relationsskapande ledare som bygger tillit och samarbete genom öppenhet, lyhördhet och närvaro. Du trivs i dialogen - både med medarbetare, politiker och samarbetspartners - och kommunicerar tydligt, respektfullt och med förmåga att skapa förståelse. Med analytisk blick och strategiskt tänkande identifierar du utmaningar och hittar lösningar som fungerar i praktiken. Du är resultatorienterad, handlingskraftig och har förmågan att driva förändring med fokus på helheten. Samtidigt möter du nya situationer med energi och anpassningsförmåga, behåller lugnet under press och inspirerar andra att se möjligheter även i det som är komplext.
Om verksamheten
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillhör hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvarar för all offentligt finansierad hälso- och sjukvård på Gotland, utom sjuksköterskeinsatser inom skola, hemsjukvård och särskilda boenden. Förvaltningen har cirka 1 500 medarbetare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen på Gotland arbetar för att ge vård på lika villkor oavsett var människor bor på ön. Det handlar om trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Du ska alltid bli bemött på ett värdigt och korrekt sätt.
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, de är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med ö-läget skapar förutsättningar för gott samarbete över verksamhetsområdena.
De är över 7000 medarbetare som tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. De är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Ansökan sker via vår samarbetspartners websida: Klicka på denna länk för att skicka din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kontakt
Stefan Hollmark, regiondirektör 0498-269045 Jobbnummer
9606458