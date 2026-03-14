Guest Excellence Manager - Steam Hotel
Ångan stiger inne på Steam Hotel, om vägarna kunde tala finns det historier från 100 år tillbaka. Att kliva in under den enorma kristallkronan, ta sig upp till översta våningen för asiatiska smaker och blicka ut över Mälaren, det är verkligen en helt magisk känsla. På Steam är det inte en tråkig sekund, stora banketter, nykära par, underhållning och så mycket mer!
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi dig, vår nya Guest Excellence Manager Du kommer vara en viktig del i att skapa gästupplevelser i världsklass, tack vare ditt öga för detaljer kommer vi lyckas möta gästernas förväntningar. För vad vill man uppleva som gäst på Steam Hotel? Det kommer DU vara med och bestämma. Du kommer också spela stor roll i vårt arbete att gå från service till Hospitality under 2026.
Om vi inte skulle leverera är du snabbt där, tar hand om gästen och säkerställer att ingen lämnar huset utan ett leende och längtan tillbaka. Sammanfattningsvis ansvarar du för att utveckla gästupplevelsen både före, under och efter besöket. Tjänsten är en driftsorienterad roll där administrativa uppgifter kan förekomma.
Tjänstgöringsgrad 100 % med schemalagd tid både dag, kväll, helg och högtider.
Vem är du? Vi söker dig som med driv och passion håller vår service levande och i ständig utveckling. Det behöver vara naturligt för dig att leva våra värdeord, passionerad, professionell, lekfull och personlig oavsett om det är i kontakt med gäster eller kollegor. För att kliva in i rollen med rätt förutsättningar behöver du ha en bakgrund inom service och gärna inom hotell & restaurang.
Som person sprudlar du av energi, du har en god förmåga att snabbt växla fokus när situationen kräver den. Du behöver vara en teamplayer av rang där alla husets avdelningar blir viktiga sparringpartners för att nå vårt gemensamma mål - att skapa stamgäster. Tjänsten förutsätter ett gott självledarskap, initiativtagande och att du aktivt bidrar med nya tankar och material. Kanske har du tidigare arbetat som ledare? Är du bekant eller till och med har erfarenhet av VisBook och Review Pro är det meriterande
Vi erbjuder dig Vi välkomnar dig till en arbetsplats som ständigt är i rörelse. Vi vågar lova kollegor i världsklass och en arbetsgivare som månar om dig som medarbetare. Tillsammans lever vi våra värdeord, passionerad, professionell, lekfull och personlig.
Om tjänsten Anställningsform: 100 % tillsvidare med provanställning på 6 månader. Tillträde och lön: Lön enligt avtal och tillträde enligt överenskommelse
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 27 mars
Uppfyller du inte alla exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
