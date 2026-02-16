Gruvguide (sommarjobb)
Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören / Resevärdsjobb / Kiruna
2026-02-16
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören i Kiruna
Vi söker nu gruvguider inför sommarsäsongen. Ta chansen till ett spännande feriearbete med många internationella möten! Kiruna Lappland erbjuder guidade turer till världens största underjordiska järnmalmsgruva året om. Med buss direkt från turistcentret går turen rakt in i berget och ner till visningsgruvan LKAB:s Visitor Centre på 540 meters nivå. Guiden berättar om modern gruvbrytning och hur den kan få en hel stad att flytta. I kaféet bjuds besökarna på kaffe och kaka.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Guidning av grupper på upp till 50 personer på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår även förberedelser av fika i kaféet. En obligatorisk guideutbildning på totalt ca 5-7 dagar anordnas med start 18 maj (reservation för eventuell ändring). Därefter sker några provguidningar fram tills att huvudperioden börjar vid midsommar som sträcker sig till ca slutet på augusti.Kvalifikationer
Förmåga att informera besökare på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt
Talar bra engelska och flytande svenska
Serviceinriktad med social kompetens
Ansvarsfull, stresstålig och flexibel
Initiativrik med förmåga att fatta egna beslut
Goda samarbetsegenskaper
Minimiålder 18 år
Meriterande
Tidigare guideerfarenhet
Tyska språkkunskaper
Goda kunskaper om Kiruna
Arbetstid
Timanställning, deltid ca 90%, inklusive helger enligt schema under perioden juni-augusti. Möjlighet till fortsatt extrajobb efter avslutad säsong.Övrig information
Vi bistår inte med boende och flaggar för att det är svårt att hitta boende i Kiruna.
Ansök senast 15 mars 2026
Bifoga CV och personligt brev. Ansökan mejlas till jessica@kirunalapland.se
.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jessica@kirunalapland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gruvguide". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören
Malmvägen 9B (visa karta
)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna Lappland ek. för. Kontakt
Jessica Nildén jessica@kirunalapland.se 0980-188 82 Jobbnummer
9744591