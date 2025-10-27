Gruppträningsinstruktör

ASC i Värnamo AB / Hälsojobb / Värnamo
2025-10-27


Välkommen som en i gänget och till oss på ASC i Värnamo! Vi söker dig som är positiv, glad och utåtriktad och som brinner för att arbeta med människor samt inom genren träning och hälsa!
Vi på Apladalens Sportcenter söker dig som kan ha 1-2 gruppträningsklasser i veckan - På mornar, förmiddagar, kvällar eller helger. Arbetstiderna är flexibla och vid anställning kommer vi gemensamt fram till hur många klasser du vill instruera, vilken typ av klass samt vilka dagar och tider som passar dig.
Instruktörsutbildning är meriterande men inget krav. Vi ser där emot att du har god träningsvana!
Exempel på gruppträningsklasser som vi erbjuder:
Spinning, Yoga, Dans, HIIT, Tabata, Mage Rygg, BodyPump, Step-Up, Uteträning, Rörlighetsträning, Pilates, TRX mm.
Vi ser fram emot din anmälan och att få träffa dig på en intervju.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
E-post: malin@apladalenssportcenter.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Instruktör".

Arbetsgivare
ASC i Värnamo AB (org.nr 559250-4228)
Jönköpingsvägen 41 C (visa karta)
331 34  VÄRNAMO

Kontakt
Gruppträningskorrdinator
Elisabet Sunnliden
elisabet@apladalenssportcenter.se
0370-10336

Jobbnummer
9576629

