Gruppledare/Undersköterska
2026-01-09
En av våra duktiga undersköterskor ska sluta, därför söker vi nu en engagerad undersköterska som även ska arbeta i uppdraget som gruppledare.
Vår enhet har i uppdrag att bereda vistelse för kommuninnevånare med beslut om växelvård, det innebär att ordinarie vårdare får möjlighet till avlastning. Vi bereder vistelse även för kommuninnevånare med beslut om korttidsvård.
Det är 12 platser varav 6 rum för korttid och 6 rum för växelvård.
Vi samarbetar med korttidsavdelningen Nyhaga där det finns 14 platser för korttid.
Du arbetar tillsammans med kollegor som har lång erfarenhet och hög kompetens då vårdbehovet hos de som kommer till oss är mycket varierande. Vi arbetar i team som består av sjuksköterskor, rehab-personal och plats koordinator/samordnare. Dina arbetsuppgifter
Vi utför sedvanliga vård insatser enligt beslut/mål, upprättar genomförandeplaner och delegerade HSL-uppdrag. Rehabiliterande förhållningssätt är vår vardag. Vår målsättning är bland annat att trygga den enskilde vårdtagaren genom delaktighet för att bidra till en känsla av självständighet. Samverkan med anhörig/företrädare är en stor och viktig del i arbetet. Vi ska möta varje enskild vårdtagare utifrån dennes behov av stöd.
Vi arbetar bland annat i Lifecare SoL och HSL, MCSS, Heroma/Bemlo. Arbetet inom socialförvaltningen med att införa läkemedelsautomater är framme så att vi på Växelvården ska kunna hantera den automat man har med sig hemifrån.
Inom denna tjänst ingår uppdraget som gruppledare, det löper på i perioder av 6 månader och det utgår ett lönetillägg för uppdraget.Kvalifikationer
Du ska genomgått omvårdnadsprogrammet och har bevis på skyddad yrkestitel. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som gruppledare tidigare.
Du är en positiv person med en god värdegrund. Du har lätt för att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Genom ditt sätt får du kollegorna med dig och ser allas kompetens som värdefull för vårdtagaren.
Det är meriterande om du har arbetat med välfärdsteknik och har vana av att arbeta med dator/system som ett naturligt verktyg.
Du ska ha god kunskap i svenska språket för att kunna dokumentera och läsa rutiner och instruktioner.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Rekryteringen påbörjar under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
