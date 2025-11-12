Gruppledare Tågstäd Umeå
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Som gruppledare på Sodexo är du en mångsysslare och möjliggörare. Du kommer att leda medarbetare som är experter på tågstädning, samt säkerställa en säker arbetsmiljö och produktivitet i ditt team. Ditt ledarskap och din känsla för hög servicenivå sprider glädje och bidrar till en bättre vardag.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Vårt uppdrag hos vår kund i Umeå består av tågstädning, catering, sanering.
Vad du kommer att jobba med:
• Övergripande ansvar för den dagliga driften
• Daglig planering och fördelning av arbetsuppgfiter
• Upprätthålla goda relationer med kunder och kollegor
• Kvalitetssäkra våra leveranser
Vad du bidrar med:
• Ett starkt kund- och verksamhetsfokus
• Driv och målmedvetenhet
• Vilja och förmåga att utveckla dig själv och dina medarbetare tillika verksamheten
Om tjänsten
Tillsvidareanställning, blandade arbetstider på dagtid, kvällar och helger.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Marie Herou, Marie.herou@sodexo.com
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 2025-12-12.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Vad vi erbjuder
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Friskvårdbidrag
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
