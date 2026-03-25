Gruppledare Kårebacken
2026-03-25
Vi söker dig som vill kombinera ditt arbete som undersköterska med administrativt arbete som gruppledare. I team Kårebacken ingår förutom gruppledare även undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterska, representanter för rehab och enhetschef. På Kårebacken finns redan 1 gruppledare som inväntar dig som sin kollega. Ni kommer tillsammans att ha varsin arbetsgrupp som ansvarsområde.
I nedre Gruvriset, på Galgberget, ligger Kårebacken. Kårebacken öppnade i mars 2014. Boendet är uppdelad på två våningsplan fördelat på fyra avdelningar. Enheten har 32 platser till förfogande för personer med demenssjukdom.
Inom Falu kommun har vi förkortad arbetstid för undersköterskor vilket innebär att du kommer att arbeta 36 timmar/vecka vid heltid.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som gruppledare ingår det bland annat att leda och fördela dagens arbetsuppgifter, lösa bemanning samt säkerställa att rutiner och riktlinjer följs. Som gruppledare är du enhetens ambassadör och du arbetar och verkar utifrån omsorgsförvaltningens värdighetsgarantier. Som gruppledare verkar du även för en god samverkan med medarbetare, omsorgstagare, närstående samt olika både interna och externa aktörer. I arbetet som gruppledare ingår det också att arbeta som undersköterska där du arbetar med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån Socialtjänstlagen samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Som gruppledare blir du också en del av Kårebackens ledningsgrupp.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Yrkesbevis för undersköterska, samt erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg.
• Erfarenhet av att använda dator och mobil i arbetet
• Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt
• Tidigare erfarenhet av att arbetat med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
• Erfarenhet av att handleda och utbildaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och som genom engagemang och kompetens för verksamheten framåt. Du behöver vara trygg, ödmjuk och prestigelös. Du måste trivas bra i en ledande roll och tycka om att samarbeta. Du behöver också vara bekväm i att fatta beslut och är mån om din uppgift att företräda arbetsgivaren.
Du behöver ha ett stort engagemang och intresse för målgruppen äldre med olika demenssjukdomar, du ska kunna vara lyhörd mot våra boende och även vara coachande till dina kollegor. Det är även viktigt att du är empatisk och har ett gott bemötande gentemot både omsorgstagare, kollegor och anhöriga.
Som person behöver du vara ansvarstagande, serviceinriktad, flexibel och ha en god förmåga för att kunna prioritera.
Meriterande kvalifikationer
• Utbildning inom demens
• Erfarenhet av att ha arbetat som gruppledare
• Erfarenhet av att ha arbetat med bemanning och schemaläggning
• Kunskaper i verksamhetssystemen Medvind, TES och Treserva
• B-körkort
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tjänstgöring dagar, kvällar och helger med start enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Från och med 1 juli 2023 är befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialstyrelsens e-tjänst. När du visar upp bevisat om skyddad yrkestitel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på socialstyrelsens hemsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023-Legitimation (socialstyrelsen.se)Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313318".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221)
Falu Kommun, Omsorgsförvaltningen
Enhetschef
Eva Busk eva.busk@falun.se 023-867 45
9819577