Gruppchef utredningsgrupp
2025-08-29
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det fyra regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisen, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Polisområde Malmö är indelat i fyra lokalpolisområden: Malmö city, Rosengård, Fosie och Malmö Hyllie. Inom polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjoursektion och ett områdeskansli. I lokalpolisområde Hyllie som ingår i polisområde Malmö finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper, hundgrupp samt stöd och service.
Nu söker vi en gruppchef till utredningsgrupp 2 i Lpo Hyllie. Gruppen hanterar ärenden från samtliga utredningssektioner inom polisområdet. Arbetsplats är Rättscentrum, Porslinsgatan i Malmö.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Uppdraget som gruppchef för utredninggrupp
Som chef för utredningsgrupp 2 LPO Hyllie, rapporterar du till Lokapolischef samt ingår i LPO Hyllies ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet inom området mängdbrottsutredningar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen, i enlighet med Polisförordningen (2014:1104), eller annan för funktionen relevant högskoleexamen
• minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• erfarenhet av utredningsarbete/ -verksamhet
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av att verka som förundersökningsledare alternativt utredningsledare
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av aktuellt verksamhet
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
Arbetsort: Malmö, LPO Hyllie
Arbetstid: Dagtid, Flex
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Gruppchef
Anställningsbenämning: Inspektör / handläggare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
