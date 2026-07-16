Gruppchef till Luftfartsverket
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2026-07-16
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Är du en inspirerande ledare med passion för teknik och en vilja att göra skillnad? Vi söker nu en Gruppchef till LFV NMC som vill leda vår grupp med Systemingenjörer inom området Nätverk (IP & Transmission).
NMC, Network Management Center, är del i LFVs DUS-verksamhet (Drift- Underhåll och Support) och är placerat i nya fina lokaler i Göteborg. Vi innehar specialistkompetens inom områdena IP Nät & Transmission samt IT Infrastruktur o Datacenter. NMC ansvarar även för LFVs NOC som tillhandahåller övervakningstjänster dygnet runt, årets alla dagar.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Som Gruppchef får du en central roll i verksamheten. Mot gruppen jobbar du med ett nära ledarskap där du fungerar som ett bollplank i såväl operativa som personalrelaterade frågor. Gruppen består av ca 15 Systemingenjörer med olika specialistkompetenser inom IP och Transmission.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
• Leda och säkerställa utveckling av gruppen där du verkar för en inkluderande och positiv arbetsmiljö • Personal- och ekonomiskt ansvar • Utbildningsplaner och kompetensutveckling • Säkerställa att rutiner och processer följs • Säkerställa en effektiv resursallokering • Delta i ledningsgrupp • Sammanhållande inom LFV för arbetssätt inom gruppens ansvarsområde • Ansvarig för kundleverans i enlighet med avtal
Vem är du?
Vi söker dig som har: • Teknisk högskoleutbildning, meriterande om du har inriktning mot nätverksinfrastruktur och datakommunikation eller motsvarande • Tidigare ledarerfarenhet för medarbetare med hög teknisk kompetens • Erfarenhet från kundrelaterat arbete. Erfarenhet från verksamhet med behov av hög driftssäkerhet är meriterande. • Erfarenhet av att hantera svåra samtal • Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift • Meriterande om du arbetat inom en större driftorganisation
Vi värdesätter en stark och empatisk ledare som står upp för våra värderingar och bidrar till att dessa genomsyrar arbetet i gruppen. Du ställer tydliga krav och har modet att fatta beslut. Din nyfikenhet och vilja att lära dig mer om verksamheten kommer att vara avgörande för att skapa en sammansvetsad och framgångsrik grupp. Din närvaro och ditt engagemang på plats är väsentligt för att främja en trygg och inkluderande arbetsmiljö.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är svenskt medborgarskap samt godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande med start i slutet av augusti och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
I denna rekrytering samarbetar LFV med Poolia. Vid frågor, kontakta rekryterare Emilia Malm på 0704266006 eller emilia.malm@poolia.se
Om LFV
Vi leder flyget – i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sverige ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Lär mer om LFV här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080981-2103897". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10004617