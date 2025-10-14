Gruppchef Processdesign Ringhals
2025-10-14
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har 50 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och våra arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning? Gillar du teknik, utveckling och möjligheten att påverka? Nu har du möjlighet att, tillsammans med engagerade medarbetare och chefskollegor, få vara en viktig del i att vässa förutsättningarna för en effektiv och säker elproduktion på Ringhals.
För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till en fossilfri elproduktion.
Om jobbet
Som Gruppchef Processdesign leder du ett team med bred och djup teknisk kompetens inom anläggnings- och processdesign vilket är ett strategiskt viktigt kompetensområde för Ringhals. Gruppen idag består av 10 fastanställda och ungefär lika många konsulter. En viktig del i arbetet för gruppchefen är att säkerställa så väl kompetensutveckling som effektivt nyttjande av kompetensen, så att vi på bästa sätt kan möta utmaningarna med modernisering av åldrande anläggningar.
Gruppen är en del av enheten Anläggningsdesign, som ansvarar för att kärnkraftverkens utformning är i överensstämmelse med gällande krav.
Andra viktiga uppgifter för dig som chef är:
Leda, coacha och utveckla medarbetare i dagliga verksamheten vilket bl. a. innebär arbete i projekt, utredningar och analys av olika fenomen samt utveckling av verksamhet.
Säkerställa att gruppen tillämpar gällande krav korrekt i konstruktionsarbetet samt säkerställer att anläggningarnas konstruktionsförutsättningar upprätthålls så att vi fortsatt har säkra och funktionella anläggningar.
Säkerställa att gruppen har en stimulerande och god arbetsmiljö.
Samarbeta med flertal olika grupper och intressenter i vår organisation.
Du blir en del av enhetens ledningsgrupp där vi sätter gemensamma mål, stöttar varandra och arbetar för att leva upp till företagets värderingar och förväntningar.
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som har:
Tidigare chefserfarenhet eller erfarenhet av ledarskap
Erfarenhet från projektverksamhet
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom relevant område alternativt motsvarande erfarenhet
Kännedom och erfarenhet av att arbeta inom kärnkraft
Meriterande i rollen är:
Erfarenhet av arbete inom teknikområdet anläggnings- och processdesign
Erfarenhet av verksamhetsutveckling
Om din ledarskapsprofil
Vi söker dig som är positiv och lösningsorienterad i sitt ledarskap och har förmåga att skapa struktur och tydlighet. Du bygger tillit och samarbete, och motiverar både nya och erfarna medarbetare att växa och ta ansvar.
Du är resultatorienterad och trivs i utmanande situationer. Du är lyhörd gentemot dina medarbetare och deras behov. Frihet under ansvar genomsyrar ditt ledarskap, där du ger medarbetarna möjlighet att växa samtidigt som du tydligt styr mot de behov och mål som anläggningen och organisationen kräver. Du bidrar till att skapa engagemang och trygghet för gruppen och därigenom en utvecklande arbetsmiljö
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här
Placeringsort: Ringhals, merparten av arbetet kommer att ske på plats men resor i tjänsten förekommer.
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande Linda Åstrand, tfn 0706-477061
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Sofia Berggren, sofia.berggren@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson- SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 3 november. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ber vänligen att du avstår från att skicka personliga brev i din ansökan, då vi inte lägger vikt vid dem. Fokusera istället på att beskriva din erfarenhet och kompetens i ditt CV.
I den här rekryteringsprocessen kommer tester att förekomma.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/jobs
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
