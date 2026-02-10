Gruppchef Kontaktcenter
Coor Service Management AB / Chefsjobb / Västerås Visa alla chefsjobb i Västerås
2026-02-10
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Västerås
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige
Ta nästa steg i din ledarskapsresa hos Coor
Har du ett genuint intresse för människor och service - och känner att du är redo att växa? Då kan rollen som gruppchef hos oss vara precis det du letar efter. Här får du kliva in i en ledarroll där du får utvecklas, ta ansvar och vara nära både teamet och verksamheten i vardagen.
Vilka är vi?
På Coor möts du av en varm, inkluderande och prestigelös kultur. Vi tror på närvarande ledarskap, gemenskap och att man växer bäst när man får stöd, förtroende och rätt möjligheter. Här blir du en del av ett team som bryr sig - på riktigt.
Om rollen
Som gruppchef för vårt kontaktcenter i Västerås får du en nyckelroll i att skapa en trygg och välfungerande vardag för både medarbetare och kund. Du leder ett team på cirka 20 engagerade kollegor som varje dag gör skillnad där du finns nära för att stötta, guida och lyfta dem i deras arbete.
Du samarbetar också tätt med våra gruppchefer i Borlänge - kollegor som gärna delar kunskap, stöttar och utvecklas tillsammans med dig. Tillsammans skapar ni en stabil, professionell och omtänksam serviceleverans.
Det här är en roll där du får växa. Du får stöd av erfarna kollegor och en chef som finns nära när du behöver det, samtidigt som du får friheten att forma ditt eget ledarskap. Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och vara en viktig del av verksamhetens framåtresa.
Dina ansvarsområden
- Leda den dagliga driften och se till att teamet har rätt förutsättningar.
- Vara närvarande och tillgänglig för att stötta medarbetarna.
- Coacha och utveckla teamet genom löpande feedback och uppföljningar.
- Planera bemanning och arbetsflöden för en smidig och stabil leverans.
- Följa upp kvalitet och mål och säkerställa att vi levererar som utlovat.
- Skapa och utveckla en god dialog med kund.
- Fånga upp förbättringsmöjligheter i vardagen och driva utveckling.
- Bidra till en positiv, trygg och engagerande arbetsmiljö tillsammans med kollegor och team.
Vem är du?
Du är en varm, trygg och nyfiken person som trivs nära verksamheten. Du tycker om att bygga relationer, har lätt för att skapa engagemang och är bra på att hitta lösningar i vardagen. Du är strukturerad, lugn i tempoväxlingar och får andra att känna sig sedda och trygga.
Du har troligen arbetat som gruppledare eller haft ett liknande ansvar och vill nu ta steget vidare in i en renodlad ledarroll.
Vi söker dig som har:
- Tidigare erfarenhet av att leda eller samordna team, t.ex. som gruppledare
- God administrativ förmåga samt vana vid att arbeta i Officepaketet.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
- B-körkort.
Meriterande:
- Erfarenhet av kontaktcenter, kundtjänst eller växeltelefoni.
- Erfarenhet av att arbeta med uppföljning, planering eller enklare ekonomirelaterade uppgifter (t.ex. budgetunderlag, kostnadsuppföljning eller rapportering).
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: måndag-fredag, kontorstider
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9735348