Grundskollärare

Är du intresserad av en tjänst på låg- och mellanstadiet där du arbetar som ämneslärare/klasslärare?
Kjula skola ligger på landet, en mil från Eskilstuna centrum, i en idyll som växer. Vi är en skola med mycket vi-känsla och med en fantastisk omgivning som används i undervisningen. Vi har elever från förskoleklass till och med årskurs 6, cirka 300 elever, och 45 anställda. Vallby skola tillhör samma rektorsområde och har elever från förskoleklass till och med årskurs 3, cirka 100 elever, och 15 anställda.
Undervisningen sker i åldershomogena grupper på båda skolorna. Våra professionella och engagerade pedagoger sätter eleven i fokus och använder sig av många olika metoder för att nå varje elev. Vårt mål är att alla elever utifrån sina förutsättningar ska känna motivation, glädje och lust att lära. såväl i skola som på fritids. Vår skola, fritidsverksamhet och elevhälsa har ett aktivt och nära samarbete, alltid med fokus på att våra elever ska få en allsidig utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt under hela dagen
I den här tjänsten jobbar du som ämneslärare och eventuellt som klasslärare. Det kan bli både på lågstadiet och mellanstadiet.
Rollen som lärare innebär att du planerar, genomför och följer upp din undervisning enligt gällande läroplan LGR22. Du ingår i ett lärararbetslag med kollegor att samarbeta och dela erfarenheter med.
Vi söker dig med lärarexamen och legitimation som ger dig behörighet att undervisa i F-3 eller 4-6 i SO-ämnena. Du får gärna även ha behörighet för NO med teknik och engelska. Har du redan några års erfarenhet av att undervisa och jobbat i klasslärarskap är det mycket positivt för oss. Specialpedagogisk kompetens är meriterande. Du behöver behärska det svenska språket i både tal och skrift. För tjänsten behövs B-körkort, eftersom skolan ligger utanför Eskilstuna med begränsad lokaltrafik.
Du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund, där alla elevers lika värde är mycket centralt. Du har en öppenhet inför mötet med barn och vuxna med olika bakgrund och förutsättningar. Vi ser att du är strukturerad i ditt arbete, men har förmåga att tänka utanför ramar och se helheten när det gäller våra elever. Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har ett tydligt fokus på ett värdegrunds- och relationsskapande arbetssätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas.
