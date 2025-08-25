Grundmall PTJ AB
Stationsstadens vårdcentral är en relativt nyöppnad vårdcentral, belägen i nybyggda lokaler i den nya, attraktiva stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge.
Vi är en digifysisk vårdcentral med såväl digital som fysisk mottagning. Vårt mål är att kunna erbjuda fast läkarkontakt med hög tillgänglighet samt givetvis hög medicinsk kvalitet till våra patienter. Här arbetar du tillsammans med specialister i allmänmedicin och ST-läkare. Vi har även distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut knutna till mottagningen. Är du redo för nästa steg i din karriär så har vi nu möjlighet till ytterligare rekrytering, och söker därför dig som önskar en ST-tjänst i allmänmedicin, för att utöka vårt arbetslag!
Detta är en arbetsplats med stort utrymme för att vara med och påverka processer och rutiner. Vi är i ett spännande utvecklingsskede så dina idéer och insikter kommer att vara av stor betydelse. Eftersom vi är en mindre vårdenhet är det viktigt med hög flexibilitet. Du kommer att arbeta med patienter både fysiskt och digitalt, och du har en egen patientlista. Vi erbjuder dig alltså ett varierat och spännande arbete där vi som team tillsammans formar och utvecklar denna relativt nya, trivsamma och välfungerande vårdcentral. Du kommer att ha avsatt tid både för handledning, för att delta i de utbildningar regionen erbjuder ST-läkare samt för egen lästid, helt i enlighet med din ST-plan.
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För att vara aktuell för tjänsten har du språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
För att du ska trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse för allmänmedicin och en vilja att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Du är prestigelös, tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att strukturera och prioritera. Du har även ett noggrant, strukturerat och flexibelt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Omfattning 75-100%.
Tillträde oktober 2025 eller enligt överenskommelse.
För frågor om tjänsten kontakta verksamhetschef Linda Edhjelm på linda.edhjelm@ptj.se
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
