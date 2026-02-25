Grundlärare i fritidshem
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta grundlärare i fritidshem för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i din ledarroll och vill göra skillnad för elevernas hela dag. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är legitimerad grundlärare i fritidshem eller utbildad fritidspedagog. Vi söker dig som är behörig att undervisa i fritidshemmet. Behörighet i ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, idrott eller musik) är starkt meriterande. Vi välkomnar både dig som är ny i yrket och dig med lång erfarenhet.
Har god samarbetsförmåga. Du ser värdet i att bygga broar mellan skola och fritids och trivs med att arbeta i arbetslag tillsammans med klasslärare och övriga kollegor.
Är kreativ och flexibel. Du har förmågan att fånga elevernas intressen i stunden och omsätta dem till pedagogisk verksamhet, både inomhus och utomhus.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. En viktig del av arbetet är den dagliga kontakten med vårdnadshavare samt att samverka med kollegor kring elevernas utveckling.
Har eleven i fokus. Du brinner för att skapa en meningsfull fritid och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor för att skapa trygghet och studiero.
Exempel på arbetsuppgifter
Undervisning och aktivitet: Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i fritidshemmet utifrån läroplanen (Lgr22), med fokus på upplevelsebaserat och grupporienterat lärande.
Samverkan med skolan: Arbeta integrerat med skolan under delar av dagen, exempelvis som resurs i klass eller genom att hålla i rastverksamhet.
Social utveckling: Leda arbetet med elevernas sociala samspel, konflikthantering och demokratiska fostran.
Praktiska ämnen: (Om behörighet finns) Ansvara för undervisning i exempelvis bild, idrott och hälsa eller musik inom ramen för skolans timplan.
Dokumentation: Följa upp och dokumentera verksamhetens kvalitet samt elevernas lärande i relevanta digitala system (t.ex. SchoolSoft, Unikum eller liknande).
Ansökan görs på Skoljobbsmässan Kulturhuset, Stockholm - 18 mars
Alternativt på info@skoljobbsmassan.se Så ansöker du
