Grundlärare åk 4-6

2025-11-10
Vill du vara med och forma elevernas viktiga mellanstadieår? Nu söker vi fem lärare till årskurs 4-6, fyra tillsvidareanställningar och ett vikariat. Som lärare i 4-6 är du den som guidar eleverna vidare i deras kunskapsresa, stärker deras självkänsla och uppmuntrar dem att upptäcka nya intressen och förmågor. Tillsammans med engagerade kollegor skapar du en trygg och inspirerande skolmiljö där varje elev får möjlighet att växa - både kunskapsmässigt och personligt.
DIN ROLL
Som lärare i årskurs 4-6 planerar, genomför och följer du upp undervisningen i dina ämnen. Du hjälper eleverna att bygga vidare på de grundläggande färdigheterna i exempelvis svenska, matematik och engelska, samtidigt som du utvecklar deras nyfikenhet och förmåga att tänka självständigt.
Du är en tydlig ledare som skapar struktur och trygghet i klassrummet - men också en inspiratör som gör lärandet både meningsfullt och roligt. En viktig del av uppdraget är samarbetet med kollegor, elever och vårdnadshavare där ni tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i årskurs 4-6. Även du som är i slutet av din utbildning och väntar på legitimation är välkommen att söka.
För att trivas i rollen behöver du ha en förmåga att engagera och inspirera dina elever, samtidigt som du är en trygg och tydlig ledare. Du uppskattar samarbete och ser värdet i att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos Polisen (https://polisen.se/).
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå har utvecklats snabbt de senaste åren. Här får du det bästa av två världar - en växande stad full av möjligheter och samtidigt närhet till naturens lugn.
När du söker till oss söker du inte till en specifik skola, utan blir en del av hela vår gemensamma skolorganisation. I samband med din ansökan anger du vilka skolor du är intresserad av, och vi matchar dig mot de tjänster där din kompetens och dina önskemål passar bäst.
Nedan kan du se de aktuella behoven - notera att dessa kan komma att förändras:
• Bureskolan
• Byskeskolan
• Floraskolan
• Kågeskolan - avser vikariat VT -26 i ämnena NO och Teknik
Som huvudman för grundskolan har Skellefteå kommun det övergripande ansvaret för att varje elev får en likvärdig utbildning. Tillsammans arbetar vi för att ge alla barn de bästa förutsättningarna att växa, lära och lyckas - nu och i framtiden.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen.
Vissa roller kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omgång 39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner, inriktning rekrytering
Maria Alm 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
9597681