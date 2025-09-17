Group Financial Controller till TePe i Malmö
TePe föddes ur innovation och har formats av samarbete. Här är en vänlig och stabil arbetsplats där lärande är en naturlig del av vardagen. Tillsammans bidrar vi stolt till bättre hälsa.
TePe söker nu en Group Financial Controller som kommer ansvara operationellt för att leda den finansiella rapporteringen. Detta innefattar att kvalitetssäkra, analysera och tolka inrapporterade data från dotterbolag samt vidare agera och följa upp avvikelser. Rollen omfattar även att säkerställa efterlevnad av aktuella redovisningsregler, skatteregler och interna policyer i gruppen.
Rollen är ny och du kommer bygga upp den i samarbete med Group Accounting Manager som du även rapporterar till. Som Group Financial Controller får du en central roll i TePes ekonomiteam. TePe tillämpar hybridarbete - du utgår från det fina huvudkontoret i Malmö men har möjlighet att arbeta hemifrån några dagar i veckan.
På TePe får du mer än ett jobb - du blir en del av en dynamisk arbetsmiljö med korta beslutsvägar, där du ges utrymme att påverka, driva förändring och utvecklas tillsammans med organisationen. Det här är en fantastisk möjlighet att bidra med din kompetens i ett bolag som värdesätter hållbarhet, kvalitet, innovation och hälsa - samtidigt som du är med och formar framtidens processer och strukturer i en växande verksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för gruppens Closing Flow: upprättande, struktur och underhåll
Övervaka redovisningsverksamheten för dedikerade dotterbolag (i dagsläget tre stycken) och supportera i redovisningsrelaterade frågor
Driva arbetat med att utveckla och implementera TePe gruppens redovisningsmanual
Stödja M&A aktiviteter. Driva integration och onboarding av nya dotterbolag. Driva implementering av koncerngemensamt ERP i aktuella dotterbolag.
Ansvara för intern kontroll inom gruppen och driva gruppens utveckling av intern kontroll
Driva forumet Continuous Improvement inom Group Finance
Kontinuerligt utmana och utveckla arbetssätt ur ett långsiktigt perspektiv
Vi tror det är dig vi söker Vi söker dig som har en civilekonomexamen eller motsvarande, och flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du är trygg i din kompetens men nyfiken på att lära mer. Personen vi söker är lösningsorienterad och har ett genuint intresse för system och hur de kan bidra till att utveckla verksamheten. Du trivs i en samarbetsorienterad miljö och bidrar till ett gott klimat genom att vara prestigelös, strukturerad och kommunikativ. Har du erfarenhet från internationell verksamhet och/eller erfarenhet från olika typer av företag ser vi det som en fördel. Personen vi söker har goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
Har vi väckt din nyfikenhet? I den här rekryteringen samarbetar TePe med Mpya Finance. Då vi tillämpar löpande urval är du varmt välkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att höra av dig till kristina.bennet@mpya.se
eller johanna.andersson@mpya.se
Ansökan sker via www.mpyafinance.se.
