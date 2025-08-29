Group Business Controller - Konsultuppdrag
2025-08-29
Vill du vara med på en spännande resa i en internationell och börsnoterad organisation som har en central roll i att utveckla framtidens lösningar inom sin bransch? Företaget är i en expansiv fas och söker nu en erfaren Group Business Controller för ett längre konsultuppdrag.
Om uppdraget
Du blir en del av Group Control, vars primära uppgift är att kvalitetssäkra koncernens rapportering och resultatuppföljning samt fungera som en proaktiv business partner till verksamheten. Rollen innebär ansvar för den centrala budgetprocessen, finansiell styrning och att driva förbättringar i arbetssätt, processer och rapportering. Som Group Business Controller kommer du att arbeta i en klassisk matrisorganisation med många kontaktytor, både mot ledning och styrelse samt ut mot regioner och affärsområden. Här kommer du få en central roll i analys, rapportering och att utveckla ekonomistyrningen framåt.
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Analys och kvalitetssäkring av koncernens månads-, kvartals- och helårsresultat
Uppföljning och analys av rapportering från dotterbolag och segment
Presentation och rapportering till ledning och styrelse
Business partner till stödfunktioner (t.ex. Finans, IT, HR, Legal, Kommunikation) med fokus på kostnadsanalys, budget och prognoser
Utveckling av principer och processer för intern resultatstyrning, särskilt kopplat till kostnadsuppföljning
Driva eller stötta kostnadsinitiativ och ökad kostnadsmedvetenhet i organisationen
Funktionellt ansvar för BI-verktyg inom kostnadsuppföljning, samt driva förbättringar i nära samarbete med IT
Delaktig i koncernens budget- och prognosprocesser
Vem är du?
Vi söker dig som är en prestigelös lagspelare med stark analytisk förmåga och doer-mentalitet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en internationell miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Rollen kräver att du har en god förmåga att hantera oförutsedda situationer, prioritera om och samtidigt hålla hög kvalitet i leveranserna. Som person är du kommunikativ, pedagogisk och förtroendeingivande, med lätt för att samarbeta och skapa relationer. Du vågar stå för dina analyser och åsikter, men bidrar också aktivt med förbättringar och nya initiativ.Publiceringsdatum2025-08-29Bakgrund
Civilekonom eller motsvarande utbildning
Minst 5 års erfarenhet från controlling och/eller revision, gärna på koncernnivå
Gedigen erfarenhet av finansiell analys, budget och prognosarbete
Erfarenhet från större internationella bolag är meriterande
Mycket goda kunskaper i Excel och erfarenhet av BI-verktyg
Uppdraget
Omfattning: Konsultuppdrag, heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Längd: Initialt 6 månader med möjlighet till förlängning
Plats: Stockholm
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander på 073-648 16 23 eller andreasalexander@peopleoffinance.se
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander på 073-648 16 23 eller andreasalexander@peopleoffinance.se
Vi ser fram emot din ansökan!
