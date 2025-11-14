Grosvadsskolan söker speciallärare
Finspångs kommun, Grosvadsskolan / Speciallärarjobb / Finspång Visa alla speciallärarjobb i Finspång
2025-11-14
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finspångs kommun, Grosvadsskolan i Finspång
Vill du jobba med oss?
Vill du tillsammans med engagerade kollegor vara med och göra skillnad i ungas lärande?
Då kan den här tjänsten passar dig alldeles utmärkt.
Vad kan vi erbjuda dig?
Grosvadsskolan är en 7-9 skola med cirka 370 elever, fördelat på 15 klasser. Skolan ligger i Finspångs centralort med naturen utanför knuten. Skolan består av två sammankopplade huskroppar och har en passage över till simhall, sport- och fritidsanläggningar.
Skolans ca 40 lärare, elevhälsoteam och resurser är indelade i tre årskurslag. Du kommer att ingå i ett av dessa arbetslag. Grosvadsskolan arbetar för att ge våra elever verktyg för ett livslångt lärande, kunskapskraven i de nationella styrdokumenten, social kompetens, kommunikativ kompetens och förmåga att lösa problem.
Dina framtida arbetsuppgifter
I din anställning som speciallärare arbetar du främjande och förebyggande, på skol-, grupp- och individnivå utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du samverkar med pedagoger, vårdnadshavare, elever samt externa aktörer. Du är delaktig i att rutiner, strukturer och uppföljningar av att skolans elevhälsoarbete genomförs. Du är en aktiv del av skolans elevhälsoteam.
Du kommer att ha ett tätt samarbete med kollegor i arbetslaget och ha en nära samverkan med arbetslagets elevassistent samt med skolans elevhälsoteam och trygghetsteam.
Rollen innebär också
Samarbete med kollegor och elevhälsoteam kring pedagogiska och sociala frågor för att bidra till våra elevers trygghet, trivsel och måluppfyllelse. Du kommer vara med i utformningen av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd, planering, genomförande och utvärdering av undervisningen och även till viss del utformningen av deras lärmiljö. Du genomför pedagogiska kartläggningar, planerar och följer upp åtgärder samt dokumenterar enligt gällande styrdokument. Ditt operativa arbete med elever, kan handla om enskild undervisning eller undervisning i mindre grupp alternativt stötta upp i klassrummet. Observationer av lärandemiljön i den ordinarie undervisningen kan ingå.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen. Vi ser gärna att du är intresserad och har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt i det flerspråkiga klassrummet. Du är trygg i ditt ledarskap, har förmåga att engagera och utmana elever samt kunskap att möta alla elevers olikheter. Du har ett positivt förhållningssätt, är kreativ, initiativtagande och samtidigt strukturerad. Du är lösningsfokuserad och har ett flexibelt arbetssätt. Du skapar goda relationer samt förhåller dig på ett lyhört och ödmjukt sätt i ditt samarbete med andra och ser värdet av att arbeta i team.
I nära samarbete med kollegor som vill utvecklas tar vi tillvara på varandras kompetenser för att våra elever ska lyckas i sitt lärande. Du tror på alla elevers möjlighet att lyckas och har mål och tydlig planering för undervisningen som du utformar och genomför så att alla elever ges möjlighet att utvecklas och lära. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift.
Vi genomför intervjuer fortlöpande under anställningsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/649". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Arbetsplats
Finspångs kommun, Grosvadsskolan Kontakt
Ulrika Johansson 0122-85040 Jobbnummer
9605383