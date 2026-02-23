Grönyteskötare till Tranemo trädgårdstjänst
Tranemo Trädgårdstjänst specialiserar sig på att erbjuda professionella trädgårdstjänster och skötsel av utemiljöer. De riktar sig till både privatpersoner och företag och erbjuder en rad olika tjänster inom trädgårdsskötsel, inklusive gräsklippning, beskärning, plantering, rensning, snöröjning och allmän trädgårdsunderhåll. Företaget strävar efter att skapa vackra och funktionella utemiljöer som både kunder och naturen kan njuta av. Med en kombination av expertkunskap och modern utrustning, fokuserar Tranemo Trädgårdstjänst på hög kvalitet, hållbara lösningar och kundanpassade tjänster. Deras mål är att leverera service med omtanke, där kundens behov och önskemål alltid står i fokus.
Vad erbjuder rollen?
Som grönyteskötare får du möjlighet att arbeta med en stor variation av uppgifter inom skötsel och underhåll av utemiljöer. Rollen är praktisk och omväxlande, där du bidrar till att skapa trivsamma, trygga och välskötta utomhusmiljöer. Tjänsten är en säsongsanställning med placering i Borås, Tranemo, Svenljunga och Ulricehamn. Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid måndag- fredag men i vissa fall kan arbete på helger fförekomma.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Gräsklippning och trimning
Rensning av ogräs och rabatter
Beskärning av buskar och enklare trädvård
Sopning och renhållning av utomhusområden
Städning och allmänt underhåll av utemiljöer
Vem är du?
Vi söker dig som gärna har erfarenhet av arbete med skötsel av utemiljö samt en relevant utbildning inom området. Det är meriterande om du är van att arbeta med grönytemaskiner såsom gräsklippare och röjsåg, samt har god växtkunskap. Du är tekniskt intresserad, händig och trivs med praktiskt arbete.
Som person är du samarbetsvillig, social och har lätt för att skapa goda relationer. Du är lyhörd för verksamhetens behov och arbetar alltid med kunden i fokus, med ambitionen att skapa mervärde i varje uppdrag. Du trivs i en fysiskt aktiv arbetsmiljö och delar våra värderingar kring öppenhet, respekt, ärlighet och ansvar.
B-körkort är ett krav för tjänsten och det är meriterande om du har erfarenhet av att köra med släp.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Frida på frida.olander@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
