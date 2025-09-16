Grindvak/ trafiklots till byggprojekt
Good Folks Sweden AB / Säkerhetspersonalsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Göteborg
2025-09-16
Good Folks är ett företag med stora ambitioner, högt driv och lång erfarenhet av att utveckla byggbranschen. Vi erbjuder våra kunder strategier och lösningar för byggprojektens logistik - och nu expanderar vi till Västra Götaland.
Vi söker nu en Trafikvakt / Grindvakt till ett av våra projekt i Göteborgsområdet. Du blir en viktig del av försörjningskedjan och produktionen genom att ansvara för dirigering, mottagning och avisering av trafik till byggområdet. Arbetet sker utomhus och du kommer att genomgå en flaggvaktsutbildning för tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Dirigera transporter in till byggområdet
Lotsa civiltrafik runt arbetsområdet
Vara signalperson vid riskzoner
Kommunicera med transportörer för att de ska komma till rätt plats
Kontrollera leveranser mot leveranskalendern
Dina egenskaper
Serviceinriktad och hjälpsam
Lösningsorienterad och initiativtagande
Tar ansvar och vågar prova även om det blir fel ibland
Kan arbeta både självständigt och i team
Meriterande
Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Utbildning Arbete på väg
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i Göteborg/Västra Götaland
Roliga och ödmjuka kollegor
Möjlighet till utbildning och utveckling
Trygga villkor och möjlighet till förlängning av anställningen
Arbetstider: Varierande mellan 06:30-18:00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: Ansok@goodfolks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grindvakt". Arbetsgivare Good Folks Sweden AB
(org.nr 559102-2198)
413 13 GÖTEBORG Jobbnummer
