Grid technician
E.ON är energibolaget som driver omställningen till förnybar energi och ett elektrifierat samhälle. Vi pratar inte bara om visioner för framtiden, utan tar ansvar genom att agera här och nu. För människor och för klimatet. Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
I vårt team: kundleverans- Halmstad som går under Anslutnings- & Serviceaffärer är vi 10 medarbetare som jobbar och ansvarar för samtliga kunddrivande projekt inom lokalnätet. Vi arbetar engagerat och gränsöverskridande tillsammans med våra kunder och entreprenörer för att driva utvecklingen mot framtidens elnät och ett hållbart samhälle. Hos oss får du vara en del av en kreativ och innovativ miljö där vi arbetar framåtriktat för att utvecklas.
Din roll
Som Nättekniker har du ett omväxlande arbete med många kontaktytor. Dina främsta arbetsuppgifter består av handläggning av inkommande kundärenden gällande exempelvis nyanslutningar, utökningar och produktionsanslutningar. Du är med under hela projektets gång där du har en stödjande men också rådgivande roll mot kund och entreprenör i frågor som rör beräkning av elnät, sammanställning av offerter och beställningar mot entreprenörer. I rollen arbetar du huvudsakligen från kontoret men också ute på fält där du följer upp projekten. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Halmstad.
Dina erfarenheter
Vi tror att du har rätt förutsättningar för rollen om du har god förståelse för elnät och eldistribution, gärna i kombination med praktisk erfarenhet av fältarbete. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av enklare nätberäkningar men vi tror också att du kan lära dig mycket om du har rätt inställning och vilja. Vi välkomnar nya kompetenser in i teamet och lägger stor vikt vid din personlighet, driv och potential.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har en riktigt bra känsla för service och ser positivt på breda kontaktytor såväl internt som externt eftersom rollen innefattar löpande kontakter med entreprenörer och kunder. I vårt team och på E.ON i stort är vi övertygade om att samarbete gör oss mer framgångsrika och att det också gör jobbet mycket roligare, därför är det av stor vikt att du är prestigelös och hjälpsam som kollega.
Hur är det hos oss?
Vi välkomnar dig till ett inkluderande och öppet team där vi hjälper och respekterar varandra. Din chef, Philip Arneson driver teamet framåt med stort fokus på såväl individens som gruppens utveckling. Hans ledarskap karaktäriseras av stort förtroende för sina medarbetare förenat med frihet under ansvar och självledarskap. Han är lyhörd för vad såväl medarbetaren som gruppen behöver och försöker få alla att röra sig mot samma håll.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle!
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Philip Arneson, philip.arnesson@eon.se
Placering: Halmstad
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
