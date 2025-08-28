Granitor Electro AB söker PLC-programmerare
2025-08-28
Granitor Electro AB i Tranås växer och söker nu sin nästa PLC-programmerare. Har du nyligen gått en teknisk utbildning mot detta eller har arbetslivserfarenhet av PLC-programmering så är detta rollen för dig! Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Som PLC-programmerare hos Granitor Electro AB så kommer du att arbeta med driftsättning inom energiförbättringar med fokus på värme, kyla och ventilation. PLC-programmen som används är bl.a. Beijer, Beckhoff och Mitsubishi. Programmering och testning sker på plats hos kund för att sedan tillsammans med övriga i teamet följa med ut och driftsätta. Kunder varierar där industrikunder är störst. Konkreta arbetsuppgifter för PLC-programmeraren är bland annat:
• Delta vid driftsättningar
• Programmering
• Testning
• Rita flödesbilder och planritningar samt visualisera system i fastigheter
• Datakommunikation
Vem är du?
Vi söker dig som som har PLC-programmering som ett intresse och vill arbeta med det en daglig basis. Du har eftergymnasial utbildning inom elektronik, automation eller programmering. Vi ser att du är kommunikativ då du har kontakt med olika personer dagligen både internt och externt. Du är vara nyfiken och driven i att lära dig nya saker i din roll. Dessutom är du strukturerad i ditt arbete och behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Vidare så behöver du vara lyhörd för att nå bästa samarbete med teamet och med kunder.
Skallkrav:
• Högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom elektronik, automation programmering
• Svenska och engelska i tal & skrift
• B-körkort
Meriterande:
• Kunskap inom IoT, TCP och datakommunikation
• Arbetslivserfarenhet av industri & fastighetsautomation
• Kunskap inom elritningar
Om Granitor Electro AB
Granitor Electro i Tranås är ett sammansvetsat team med en automationsavdelning och en el-avdelning. Här trivs man och har kul i projekten man gör tillsammans. Granitor Electro erbjuder bland annat tjänster inom elektrisk installation, instrumentation för laddstationer, säkerhetsinstallationer och fastighetsautomation och arbetar mot industri- och fastighetskunder.
Granitor Electro erbjuder vid anställning stora utvecklingsmöjligheter i ett växande bolag. Man har ett bra friskvårdserbjudande och man får handla sport och motionskläder 2 gånger per år för stor rabatterad summa. Det finns även möjlighet att hyra stugor i fjällen via företaget.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju städer i Sverige samt i Oslo.
Vi behandlar ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag passerat. Välkommen med din ansökan redan idag!Anställningsvillkor
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Ort: Tranås
Befattning: Heltid (dagtid) Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51171_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9481472