Grafisk specialist inom IT-användarupplevelse
Kriminalvården / Supportteknikerjobb / Norrköping Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping
2026-04-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården i Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Mjölby
, Kumla
eller i hela Sverige
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att leverera och utveckla IT-avdelningens supportverksamhet till Kriminalvårdens drygt 20 000 anställda.
I rollen som specialist på IT-användarstöd är ditt arbete varierande. Tillsammans med dina kollegor inom gruppen Team information samarbetar ni tvärfunktionellt med andra grupperingar inom myndigheten. Gruppen Team information ansvarar för att utveckla användarupplevelsen av kriminalvårdens IT-stöd mot ett mer moget, service- och användarorienterat arbetssätt. Målet är att bidra till en enhetlig, tydlig och tidsmässigt korrekt information till verksamheten.
I rollen initierar, driver och genomför du olika insatser för att förbättra IT-avdelningens servicecenter. Du är en del av teamets kreativa resurser med operativt ansvar att ta fram och producera material inom de uppdrag och initiativ som Team information driver eller är involverade i. Du tar fram material som fångar kärnan i sammanhanget, omarbetar text och formaterar layout för att informationen ska bli enkel och tillgänglig för målgruppen. Det kan exempelvis vara IT-nyheter på internwebben, information till nyhetsbrev, lathundar och/ eller e-utbildningar. Tillsammans med gruppen ansvarar du för rutiner och arbetssätt kring våra olika informationskanaler, planerar och utför initiativen. Du är både operativ och strategisk i arbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som tar initiativ och ansvar för din uppgift. Du driver dina processer framåt, uppnår resultat och kommer ofta med nya idéer som kan omsättas i praktiken. Du har även förståelse för människors olika förutsättningar och hur de tar till sig kunskap. För att trivas i rollen behöver du även kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Erfarenhet av servicearbete i en stödfunktion
Flerårig erfarenhet av grafisk formatering, layout- och textbearbetning alternativt annan arbetserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Mycket goda kunskaper inom Officepaketet
Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Cloud
Mycket god datorvana
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Erfarenhet av projektarbete enligt PPS-modellen
Erfarenhet av att ha arbetat med informationsspridning, genom exempelvis såsom nyhetsbrev och mallar
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
Erfarenhet av framtagande av rörligt material
Erfarenhet av arbete i Sharepoint
Erfarenhet av arbete med skärminspelningsprogram t.ex. Camtasia eller annat likvärdigt program Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
)
601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
Sektionen för IT användarstöd Kontakt
Tina Olsson Sirén (Saco-S) Tina.olssonsiren@kriminalvarden.se 077-2280800 Jobbnummer
9882495