Global Regulatory Affairs Coordinator
2026-03-25
Vill du arbeta i en global Life Science-miljö där din insats gör verklig skillnad? Nu söker vi en strukturerad och serviceinriktad Administrativ koordinator till Global Regulatory Affairs. I den här rollen får du möjlighet att vara navet i en internationell organisation, stötta både chefer och medarbetare och bidra till att viktiga processer fungerar smidigt.
Rollen som Global Regulatory Affairs Coordinator
Som Administrativ koordinator för Global Regulatory Affairs är du ett viktigt stöd till både Head of Global Regulatory Affairs och Regulatory Affairs Leadership Team. Du ansvarar för en bred palett av administrativa arbetsuppgifter och är central i att koordinera onboarding, strukturera informationsflöden, hantera avtal, organisera möten och fungera som kontaktpunkt för både interna och externa aktörer.
Du kommer att arbeta nära flera funktioner inom GRA, inklusive IT, Finance och HR-relaterade processer, vilket gör rollen varierad och händelserik.
Exempel på arbetsuppgifter
Administrativt stöd till Head of GRA och RALT (kalender, möten, protokoll, presentationer)
Planera och koordinera onboarding/offboarding
Organisera interna möten och events
Hantera resebokningar och utlägg
Ansvara för GRA:s interna webbsidor och Teams-ytor, inkl. behörigheter
Skapa och följa upp purchase orders samt hantera fakturor
Ladda upp och administrera avtal, SOW och compliance-underlag
Stödja introduktion av nya medarbetare och konsulter, inkl. accesser och material
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från Life Science/pharma
Erfarenhet av roller som koordinator eller Executive Assistant
Mycket god administrativ förmåga och vana av att driva flera parallella processer
God IT-kompetens och intresse för digitala verktyg
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Som person är du strukturerad, självgående, kommunikativ och trivs med att vara spindeln i nätet. Du har lätt att skapa ordning, tar eget ansvar och gillar att ge stöd där det behövs.
Du erbjuds
Du erbjuds ett spännande konsultuppdrag i en global och dynamisk organisation där du får arbeta i en bred och varierad roll nära både ledningsgrupp och flera stödfunktioner. Här får du möjlighet att bidra i en professionell miljö präglad av engagemang och goda möjligheter att påverka, samtidigt som du har möjlighet att arbeta hybrid.
Bra att veta
Det här är ett konsultuppdrag som förväntas starta i mitten av maj och pågår till mitten av januari 2027 med en omfattning om 100 %. Placeringen är i Stockholm och hybridarbete är möjligt.
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Hedda Grenlöv på hedda.grenlov@jurek.se
.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.
