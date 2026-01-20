Global Purchasing Controller
2026-01-20
Företagspresentation
Vi söker nu en Global Purchasing Controller till vår kund i Linköping, ett internationellt bolag med global inköpsorganisation. Som Global Purchasing Controller kommer du att stötta inköpsfunktionen med controlling, uppföljning och analys på global nivå. Detta är ett konsultuppdrag via Unik Resurs med omgående start.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Purchase controlling med fokus på faktisk spend och KPI-rapportering för tre divisioner (Sverige, Tyskland och Tjeckien)
• Prognosarbete (baseline och KPI:er) kopplat till inköp
• Prisunderhåll och uppföljning
• Uppföljning, övervakning och förbättring av inköpssystem
• Analys och rapportering kopplat till inköp, masterdata, risk och kapacitet
• Ad hoc-analyser och stöd till inköpsorganisationen
• Samverkan med Finance, Purchasing, Operations, IT och andra relevanta funktioner
• Bidra till standardisering, struktur och kontinuerlig förbättring av controllingprocesser
• Stöd i strategiska initiativ samt ESG-relaterad uppföljning inom inköp
Din profil
Vi söker dig som har:
• 3-5 års relevant erfarenhet av controlling, gärna inom inköp och/eller supply chain
• Erfarenhet från större internationell eller global organisation
• Akademisk examen inom engineering eller business administration
• God systemvana inom ERP, gärna SAP
• Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint
• Erfarenhet av globala system såsom Power BI, PLM eller liknande är meriterande
• Stark analytisk förmåga, god förståelse för data och hög noggrannhet
• Förmåga att arbeta självständigt och driva frågor i en komplex, tvärfunktionell miljö
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Ansök redan idag!
Ansökan
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Linda Connbo och nås på 0707950189 eller på linda.connbo@unikresurs.se
Väl mött!
