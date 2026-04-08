Glad servis sökes 75% Malmö
R.M recruit AB / Servitörsjobb / Malmö
2026-04-08
Rekrytera Mera söker fler servis
Vi söker dig som har erfarenhet från restaurang och vill blir del av ett ungt team i hjärtat av Malmö.
Det viktigaste är du har förståelse för service och värdskap samt viljan att utvecklas.
Meriterande om du har arbetat med handdator tidigare och kan arbeta kvällar helger på rullande schema. Även dagtid kan förekomma schemat kan anpassas efter dig så fort du kommit in i arbetet.
Du är anställd av oss första 3 veckorna det är en chans för dig och restaurangen att känna på varandra i drift innan ni bestämmer er.
Syftet är att du går över till en fast tjänst så fort ni blivit trygga med varandra.
Fast timlön 180 kr semesterersättning samt Ob tillkommer enligt avtal.
Meriterande om du kan börja omgående
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Ansökan tas emot via mail
E-post: jobb@rekryteramera.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis 75%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare R.M recruit AB
(org.nr 559498-6506), http://www.rekryteramera.se
211 34 MALMÖ Arbetsplats
