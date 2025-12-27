GIS-ingenjör
Göteborg Energi AB / GIS-jobb / Göteborg Visa alla gis-jobb i Göteborg
2025-12-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborg Energi AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med geografisk information i en stad som växer så att det knakar? Är du nyfiken på hur smarta kartor och digital infrastruktur kan forma framtidens samhälle? Nu söker vi en engagerad och nyfiken GIS-ingenjör till enheten Mät och Ledningsdokumentation - en roll där du får vara med och bygga stadens ryggrad.
Din uppgift
Som GIS-ingenjör hos oss får du en central roll i att hålla vår digitala karta av stadens livsnödvändiga nät levande och aktuell. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för ajourhållningen av ledningsdokumentation för fjärrvärme- och fjärrkylanät, vatten och spillvatten, opto, larm, el, gas och signalkabel - system som varje dag får staden att fungera.
Du blir också en viktig del av utvecklingen av våra GIS-lösningar och arbetssätt. Med din kompetens och ditt engagemang bidrar du till att ta våra verktyg och processer till nästa nivå.
Ditt team
Du blir en del av ett team som brinner för att skapa en robust och hållbar infrastruktur för framtiden. Här arbetar vi med hela kedjan av ny- och reinvesteringsprojekt för stadens distributionsanläggningar, från uppdrag till genomförande och uppföljning.
Hos oss på vår enhet får du samarbeta med kollegor som är experter på allt från inmätning till utsättning, remisshantering och dokumentation. Vi är navet som håller ihop all ledningsbunden infrastruktur - och du blir en viktig pusselbit i helheten.
Din kompetens
För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, engagerad och gillar att ta ansvar. Du arbetar lika gärna självständigt som i samarbete med andra och trivs med många kontaktytor - både internt och externt. Eftersom vi är en mindre grupp som arbetar nära varandra värdesätter vi prestigelöshet, hjälpsamhet och gott samarbete.
Du har en högskoleexamen inom geografi eller som GIS-ingenjör, eller annan relevant utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Har du minst ett års erfarenhet inom området är det ett plus. Tidigare erfarenhet av ledningsdokumentation och program som QGIS, FME, Digpro-produkter eller AutoCAD är meriterande - men viktigast är att du har viljan att utvecklas tillsammans med oss.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/248". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794) Arbetsplats
Göteborg Energi Kontakt
Suzan Wallengren 0703020885 Jobbnummer
9663953