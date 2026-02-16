Gästvärd / Fastighetsskötare
Vi på Housemate hyr ut möblerade lägenheter och söker nu en medarbetare på heltid med start i mars. Som gästvärd ansvarar du för att våra gäster får ett bra och trivsamt boende. Arbetet är varierande, målning av lägenhet, skruva ihop möbler och mindre reparationer är exempel på arbetsmoment. Arbetstiderna är flexibla och kan till viss del anpassas.
Våra lägenheter finns i centrala Göteborg så det är en fördel om du bor i närheten. Vi söker dig som är ambitiös, serviceinriktad och som behärskar grundläggande engelska. Låter det som något för dig? Skicka gärna ditt CV och personliga brev till mig.
