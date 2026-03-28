Gästvärd / Fastighetsskötare
Housemate AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-03-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Housemate AB i Göteborg
Vi på Housemate förvaltar lägenheter i centrala Göteborg och söker nu en medarbetare på heltid. Arbetet är varierande, målning av lägenheter, inventering av förråd, materialinköp, anläggning av trädgård och mindre reparationer är exempel på arbetsmoment.
Våra lägenheter ligger i centrum så det är en klar fördel om du bor i närheten. Vi söker dig som är kvalificerad för etableringsjobb, ambitiös och som behärskar svenska / engelska. Låter det som något för dig? Skicka gärna ditt CV och personliga brev till mig.
Mvh Sebastian Egri Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: egrisebastian@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fastighetsskötare".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Housemate AB
(org.nr 556860-1511) Jobbnummer
9825605