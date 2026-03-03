Fysioterapeut, vikariat, till Vårdcentralen Lomma
2026-03-03
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta brett inom primärvård och möta patienter i alla åldrar? Nu söker vi en fysioterapeut för ett vikariat till Vårdcentralen Lomma. Välkommen till en engagerad arbetsplats med gott samarbete och hög kompetens där du får möjlighet att utvecklas i din profession.
Vårdcentralen Lomma ligger centralt belägen och ett stenkast från Lommas nya tågstation. Vi har ungefär 9200 listade patienter och är en välbemannad verksamhet med cirka 40 medarbetare som tillsammans innehar en bred och varierad kompetens.
Bemanningen består idag av specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, rehabiliteringskoordinator, psykologer, dietist, medicinska sekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor. Vi strävar efter att samtlig personal ska ha ett så nära samarbete som möjligt. Vidare har våra sjuksköterskor och distriktssköterskor stor erfarenhet inom olika områden såsom diabetes, astma/KOL och äldrevård. Vi har också barnavårdscentral vilket gör att vi träffar patienter i alla åldrar. Därutöver har vi tre särskilda boenden som vi ansvarar för och ett gott samarbete med Lomma kommun.
Vår arbetsplats präglas av ett stort engagemang för våra patienter samt ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö och sociala miljö. Samtliga medarbetare är involverade i att säkra verksamhetens kvalité och fortsatta utveckling. Vi eftersträvar att bemöta våra patienters behov och ge vård på rätt vårdnivå. Vi uppmuntrar även till vetenskapligt engagemang inom verksamheten.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut ingår du i ett team med ytterligare två fysioterapeuter. Arbetsuppgifterna kommer att bestå av undersökning, behandling och träning, både individuellt och i grupp. Teamet är en självklar första instans för besvär gällande rörelseapparaten.
Till oss kommer patienter i alla åldrar med många olika diagnoser, vilket gör att du får möjlighet till ett varierande och utvecklande arbete. Behandling ges både individuellt och i grupp. Du kommer att ha möjlighet att samarbeta kring patienterna med övriga personalkategorier på vårdcentralen, såsom sjuksköterskor, läkare och psykolog.
Vi handleder studenter regelbundet och kompetensutveckling av vår personal är en självklarhet.
Tjänsten avser ett vikariat på cirka 1 år med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Det är meriterande med erfarenhet från primärvården. Det är en fördel om du slutfört någon utbildning såsom Akupunktur, Axelina, McKenziemetoden (MDT-mekanisk diagnostik och terapi), Ortopedisk Medicine International (OMI), samt Ortopedisk manuell terapi (OMT).
Vi vänder oss till dig som har en god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga. Erbjuder du oss din kunskap och ditt engagemang kommer vi att erbjuda dig en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats. Självfallet vill du vara en aktiv del i utvecklingen av verksamheten. För dig är det patienten som står i fokus och du strävar alltid efter att ge bästa möjliga service. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
