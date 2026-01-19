Fysioterapeut till Specialiserad rehab Danvik
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjukgymnastjobb / Nacka
2026-01-19
Familjeläkarna Danviksrehab söker fysioterapeut
Nu finns chansen för dig som är fysioterapeut att söka tjänst på Danviksrehab.Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Nu söker vi fysioterapeut till vår specialiserade rehab på Danvik.
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus och där du har stora möjligheter att själv påverka och utforma ditt arbete med all den flexibilitet det innebär samtidigt som du har en konkurrenskraftig lön utifrån din kompetens och erfarenhet.Om tjänsten
Som fysioterapeut inom specialiserad rehab ,slutenvård förväntas du ha kompetens att genomföra olika former av fysioterapeutiskt arbete i syfte att främja hälsa och utföra en anpassad aktiv rehabilitering för inskrivna patienter. Du ansvarar för kartläggning och utredning av tidigare och nuvarande aktivitets- och förflyttningsförmåga, bedömning av hjälpmedelsbehov samt insättning av fysioterapeutiska insatser i samråd med patient och team. Du deltar i teamkonferenser och utvecklingsarbeten. Exempel på fysioterapeutiska åtgärder är gång- och förflyttningsträning, utprovning och förskrivning av hjälpmedel. och driva utvecklingsarbete.
Du tycker vidareutbildning är viktigt och undervisning av personal samt studenthandledning kan ingå som naturlig del av ditt arbete. Detta är en heltids tjänst 40h/vecka, måndag till fredag med viss helgtjänstgöring.
Krav: Leg fysioterapeut Meriter Flerårig erfarenhet inom specialiserad rehab, geriatrik och/eller sjukhusvård är meriterande. Du trivs med frihet under eget ansvar och är pålitlig och är prestigelös. Du kan strukturera upp ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån dagens behov, du är van vid teamarbete och kan lagspela med kollegor med en inkluderande och vänlig attityd. Du har ansvarskänsla och är lösningsfokuserad. Du bidrar till kunskapsutbyte och ser utvecklingsmöjligheter. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7075105-1796684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Danvikshemsvägen 8A (visa karta
)
131 31 NACKA Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9692377