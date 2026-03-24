Fysioterapeut mottagning

2026-03-24


Leg Fysioterapeut/ leg Sjukgymnast till Aktivera Rehab i Sollentuna
Aktivera Rehab har stabila team och personal som arbetat med oss sedan starten, vi växer och söker nu en leg. fysioterapeut/leg sjukgymnast för en tills vidare anställning. Tjänstegraden kan diskuteras. Du behöver inneha svensk legitimation.
Vi bedriver primärvårdsrehabilitering under Regionen. Vår mottagning i Sollentuna har en personalstyrka på 25 st: fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktorer, dietister och receptionister som samarbetar för att patienten ska få den absolut bästa vården.
Arbetet kommer att omfatta diagnostik och behandling på vår mottagning. Tjänsten kan kombineras med grupper och arbetsförmågebedömningar beroende på din kompetens och nyfikenhet. Du brinner för patientarbetet och samarbetet internt/ externt och är bra på att planera din arbetsdag.
För ny personal finns ett etablerat intro och mentorskap vid behov. Det finns även goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession.
Vi är ett positivt team med högt i tak som gillar att både diskutera gemensamma patienter och göra roliga saker tillsammans utanför arbetet.
Mottagningen ligger precis vid E4an, med gratis personal parkering och kollektivtrafik i närheten. Vi sitter i fräscha lokaler och hos oss har man sitt egna behandlingsrum.
Välkommen att skicka din ansökan och CV till: petra.jorgensen@aktiverarehab.se
Mvh Petra Jørgensen verksamhetschef

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: petra.jorgensen@aktiverarehab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aktivera Rehab Sollentuna AB (org.nr 556798-3829)
Bagarbyvägen 61 (visa karta)
191 62  SOLLENTUNA

Jobbnummer
9816426

