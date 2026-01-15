Fysioterapeut fast tjänst
Stegkliniken Ortopedteknik I Stockholm AB / Sjukgymnastjobb / Stockholm Visa alla sjukgymnastjobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stegkliniken Ortopedteknik I Stockholm AB i Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker dig som är fysioterapeut och har ett intresse både för de nedre extremiteterna och resten av kroppen. Vi har ett enkelt och tydligt koncept som är kul och lätt att anamma. Stegkliniken har tre olika kliniker i Stockholmsområdet. Hos oss får du arbeta med att få folk i rörelse tillsammans med kompetenta fysioterapeuter, naprapater och ortopedtekniker.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad fysioterapeut med stort intresse för fothälsa och de nedre extremiteterna.
Du får gärna vara nyutexaminerad.
På Stegkliniken jobbar vi för att motivera människor till rörelse och träning. Vi söker dig med samma värdegrund.
För att trivas som fysioterapeut hos oss behöver du tycka om att hjälpa människor med olika typer av smärta, vara självständig och flexibel.
Vi söker dig som gillar utmaningar och vill lära dig mer om ortopedteknik.
Dina arbetsuppgifter är sedvanlig behandlande fysioterapi och rehab för hela kroppen. Gång och löpanalyser för utprovning och produktion av ortopediska fotbäddar.
Arbetet skapar en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö då du alternerar med att jobba både vid bänken, gymdelen och i ortopedverkstan.
Våra kliniker har en butiksdel för löpskor, ortoser och färdiga inlägg, försäljning ingår i dina arbetsuppgifter.
Anställningsplats är som bas antingen i City eller i Aspudden men kan även bli Solna med hänsyn av var du bor närmast.
Vad vi erbjuder dig
Tillsvidareanställning med helt fast lön
Tjänstgöringsgrad 100%
Tjänstepensionsförsäkring för alla anställda
Internutbildning inom ortopedteknik, gånganalyser och utprovning av hjälpmedel
Utbildning stötvågsbehandling
Utbildning ultraljud längre fram i anställningen
Stimulerande och omväxlande arbetssätt med nedre extremitet som fokusområde tillsammans med kollegor med andra kompetenser och expertområden.
Arbetstider vardagar 8-17 samt med en kortare dag i veckan
Du kan fokusera på det du är duktig på, så hjälper vi dig med resten!
Lär känna oss på vår instagram: https://www.instagram.com/reels/DPOc3BLDMPw/
( @Stegkliniken.se )
Med jobbstart i Mars 2026. Välkommen att söka jobbet!
Ansökan behöver bifogas med en profilbild för att underlätta vår administrering.
Hör gärna av dig med frågor :)
Hälsningar Simon Lännevall
e-post: simon@stegkliniken.se
tel: 0709559365 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
CV + Personligt brev med ett Profilfoto mailas
E-post: naprapatjobb@stegkliniken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Fysioterapeut-jobb"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stegkliniken Ortopedteknik i Stockholm AB
(org.nr 556422-7220)
Hägerstensvägen 104 (visa karta
)
127 36 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stegkliniken Ortopedteknik I Stockholm AB Kontakt
Platschef
Simon Lännevall simon@stegkliniken.se 0709559365 Jobbnummer
9687031