Fysioterapeut
Fysioterapeuterna tillhör rehabteamet som utgår från Mariestads sjukhus och vi är organiserade under äldre- och omsorgsförvaltningen.
Här sätter vi människors behov av stöd i centrum. Vi arbetar utifrån ett synsätt där vi i alla led fokuserar på de resurser och den förmåga som finns hos varje människa. Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till de personer vi möter är starka ledord för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsarbetet i Mariestads kommun.
Nu behöver vi rekrytera en fysioterapeut till vårt härliga gäng. Är du en lagspelare som är lyhörd och positiv? Då kan du vara den vi söker!
Enheten består av åtta fysioterapeuter, åtta arbetsterapeuter och tre rehabassistenter.
Arbetsuppgifterna innebär att du ansvarar för träning och rehabilitering för äldre och funktionshindrade. Arbetet bedrivs i huvudsak i patientens hem och på vård- och omsorgsboenden men även inom socialpsykiatrin och inom LSS. I din roll handleder du också omsorgspersonal i deras utförande av ordinerad träning till patienter. Du ansvarar även för hjälpmedelsförskrivning.
Som fysioterapeut arbetar du oftast i par med en arbetsterapeut och tillsammans ansvarar ni för ett geografiskt område. Stor del av arbetet bedrivs genom samarbete med rehabassistenter, teamledare, omsorgspersonal, sjuksköterska, biståndsbedömare och enhetschef.
Vad kan vi erbjuda dig?
Det är lätt att trivas hos oss på Kommunrehab! Det är god gemenskap och ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Vi börjar våra arbetsdagar med att vi träffas en kort stund för att fördela och prioritera arbetsuppgifterna tillsammans. Vi har bland annat en uppskattad måndagsfika som en del av vårt trivselarbete. Som ny medarbetare hjälper vi dig att komma in i ditt nya arbete och en mentor erbjuds som stöd. Det finns också löpande kompetensutvecklingsinsatser som du har möjlighet att ta del av för att stärkas i din yrkesroll.
Du har stor möjlighet att påverka ditt arbete och ansvarar själv för din planering. Vi har även flextid och friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut.
För att passa för tjänsten ser vi att du är lyhörd, engagerad och har god förmåga att planera och att ta egna beslut. Vi tänker oss att du vill utvecklas i din yrkesroll i ett arbete där du kommer i kontakt med patienter med många varierande diagnoser. Vi söker därför dig som tycker om att samarbeta med kollegor och andra personer både internt i kommunen men också externt.
Erfarenhet av tidigare arbete som fysioterapeut inom vården eller äldreomsorgen är meriterande.
B-körkort med manuell växling behövs i tjänsten.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
I denna rekrytering har vi tagit ställning till var och hur den aktuella tjänsten ska synas. Vi undanber oss därför bestämt kontakter från extern rekryteringshjälp. Ersättning
