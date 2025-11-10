Fysioterapeut
2025-11-10
Om oss
Välkommen till Capio Vårdcentral Hässleholm - där kunskap, värme och teamkänsla möts
Du blir en del av ett tryggt och kompetent team med lång erfarenhet av primärvård. Vi är ett engagerat gäng på cirka 30 medarbetare som tillsammans gör skillnad för våra ca 6800 listade patienter, varje dag och genom hela livet.
Vårdcentralen ligger mitt i Hässleholm, med tågstationen precis över gatan - vilket gör det enkelt att ta sig hit, oavsett om du pendlar med tåg, buss eller bil.
Vi tror på kraften i samarbete och har ett nära och prestigelöst samarbete mellan våra olika professioner. Här är teamkänslan stark, beslutsvägarna korta och idéer alltid välkomna. Vi är stolta över vår höga tillgänglighet och vårt goda bemötande - och vi jobbar flexibelt för att skapa en vardag som fungerar både för våra patienter och för oss som jobbar här.
Vill du vara med och utveckla framtidens primärvård tillsammans med oss? Då tror vi att du kommer att trivas.
Din roll
Arbetet som fysioterapeut hos oss innebär individuella bedömningar och behandlingar i både det akuta och planerade flödet där du många gånger är första instans. Arbetet innebär hög variation och ställer krav på gott samarbete med övriga i medicinska teamet. I vårt gym bedriver vi olika typer av gruppträning.
Att arbeta inom primärvården innebär att du träffar patienter med mycket varierande diagnoser och problematik, så du bör känna dig trygg i både akuta bedömningar samt ett arbete med kroniska diagnoser. Vi arbetar dagligen med rond/sambedömning där du som fysioterapeut tillsammans med läkare och övrig personal gör en medicinsk bedömning av icke akuta patienter.
Utöver detta kan tjänsten även innefatta ett uppdrag om ca 10% som Rehabkoordinator i våra sjukskrivningsärenden.
Vi erbjuder dig
Vi har en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum tillsammans med alla medarbetare. Här är det nära mellan idé och beslut tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas.
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar - det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
* Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag enl avtal * Frukost varje dag med lite extra onsdag och fredag, i samband med APT bjuder vi på lunch * Fri tillgång till vårt gym * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra * Nätverk inom ditt område
Om dig
För att vara aktuell för den här tjänsten ska du vara legitimerad fysioterapeut. Det är meriterande om du har arbetat på vårdcentral tidigare, men det viktigaste för oss är att du har rätt inställning. Du värnar om att hålla hög kvalitet i ditt arbete - alltid med ett helhetstänk och med patienten i fokus. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera.
Du gillar utmaningar, vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling och ser samarbete med kollegor som viktiga parametrar.
Ansökan
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, vi jobbar med fortlöpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Önskan om tillträde till tjänsten är den 9:e februari 2026.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Känn Dig varmt välkommen till Skånes mitt
Hos oss kan jobbet bli Ditt
Publicerat: 2025-11-07
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Annelie Nilsson annelie.nilsson@capio.se +46708294496 Jobbnummer
9597210