Funktionsföreträdare ledningssystemfunktionen armén

2025-12-19
Markstridsskolan (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att Markstridsskolan skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen. Din arbetsplats är av internationell toppklass när det kommer till stridsträningsanläggningar.
MSS utvecklingsenhet stödjer arméstaben med utveckling av arméns förband med organisation, materiel, metoder, publikationer och personal inom en mängd olika områden. I arbetet ingår ett omfattande stöd till Försvarets materielverk (FMV) och deltagande i studie och försöksverksamhet. Enheten består av en enhetsledning och sex avdelningar. Avdelningarna arbetar inom de olika utvecklingsområdena. Enheten är geografiskt placerad i Skövde och Kvarn mellan Linköping och Motala.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som utvecklingsofficer funktionsföreträdare ledningssystemfunktionen kommer du att ges möjligheten att arbeta med utvecklingsfrågor och uppföljning rörande ledningssystemfunktionens i armén med kopplade förband i armén. Målet är att alla som arbetar i ledningsstödsystemet ska ha god tillgänglighet till ledningsstödsystemets tjänster för att öka förmågan och effektiviteten på förbandet och ute i fält lösandes krigsuppgift.
I rollen kommer du huvudsakligen arbeta med att:
• Leda uppföljningen av ledningssystemfunktionen med tillhörande förband och ledningsstödsystem.
• Leda i förmågeutvecklande projekt inom ledningssystemfunktionen
• Leda och koordinera målsättningsarbeten för ledningssystemsfunktionen och dess förband i armén
• Stödja AST i koordineringen av utveckling och uppföljning av ledningssystemsfunktionen i armén
• Leda förbandsförsök
• Upprätthålla ett nätverk för ledningssystemfunktionen i armén samt mot NATO och andra stridskrafter
• Leda och integrera utvecklingsarbete mot NATO för ledningssystemfunktionen i armén
• Vara kontaktansvarig mot AST, FMV, FOI samt industrin för arbetsområdet

Publiceringsdatum
2025-12-19

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga till samarbete och samverkan såväl internt som externt. Du har en stark vilja att utveckla dig själv och ditt ansvarsområde. Du är driven och har god förmåga att arbeta självständigt och målinriktat. Du har hög integritet och är säkerhetsmedveten. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer (Krav)
• Yrkesofficer OF 3 eller motsvarande kompetens
• Tjänstgöring med adekvat erfarenhet från tjänst inom ledningssystemfunktionen i arméns krigsförband.
• Erfarenhet av ledningssystem och tillhörande plattformar.
• B Körkort (manuell)
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
Meriterande:
• Det är meriterande om du har praktisk och mångårig erfarenhet från tjänst inom olika delar av ledningssystem inom arméns krigsförband exempelvis Brigadlednings kompanichef, stf C Divisionsledningsbataljon, Ledningschef Brigad eller Division.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på franska
• Leda utvecklingsarbete i Försvarsmakten
• Det är även meriterande med praktisk och teoretisk kompetens av utvecklingsverksamhet med Concept Development and Experimentation
• Det är även meriterande med praktisk och teoretisk kompetens av utvecklingsverksamhet med Försvarsmaktens.
• Leda verksamhetsarkitekturarbete och modelleringÖvrig information
Om Anställningen: Antal tjänster: 1st.
Tjänstgöringsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbetsort: Skövde, men även Kvarn kan komma i fråga beroende på sökandes önskemål.
Del av arbetstid kommer förläggas på annan ort/orter för att stödja Försvarsmaktens verksamhet
Tjänsteresor: sker i relativt stor omfattning främst nationellt men även internationellt
Upplysningar om befattningen
Chef Lednings Sambandsavdelningen avdelningen, Ulrich Segner 076- 853 55 95
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Victoria Jungert, 070-265 54 69
Fackliga företrädare:
Nås via växeln 010-82 65 00
Officersförbundet Freddy Wozny
Försvarsförbundet Britt Dahlman
Seko Försvar Crister Florin
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-20. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Ersättning
