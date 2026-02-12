Fullstackutvecklare Java

Independent Tech Sweden AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-12


Har du minst fem års erfarenhet som fullstackutvecklare, bor i Stockholmsområdet och funderar på att starta eget? Då kan det här vara något för dig.
Hos oss får du det bästa av två världar: tryggheten i en anställning kombinerat med friheten att bygga upp din egen verksamhet. Vi ger dig stödet och verktygen för att ta steget fullt ut. Just nu söker vi dig som är en erfaren Javautvecklare och redo för nästa kapitel i karriären.
Vem är du?

Du har en ambition att på sikt arbeta som frilansare

Du har 5+ års erfarenhet som utvecklare

Du bor i Stockholmsområdet och talar flytande svenska

Du trivs i team och är en god kommunikatör

Du är nyfiken och vill fortsätta utvecklas

Erfarenheter vi söker:

Java

Spring

Databashantering

Testning

Molnplattformar (AWS, GCP eller Azure)

Containerisering och Orkestrering (helst Docker & K8s)

React/Angular/Vue eller annat frontend-ramverk

Om Independtech Vi är ett konsultbolag med en unik målsättning: när du säger upp dig från oss är det för att starta eget. Under din tid hos oss arbetar du med kunduppdrag samtidigt som vi förbereder dig för egenföretagande. Du får i ditt eget tempo lära dig allt om bokföring, revision, skatter och företagande med stöd av erfarna specialister. När du känner dig redo hjälper vi dig vidare till ditt första uppdrag som frilansare och ser till att övergången blir smidig. Därefter driver du ditt eget bolag fullt ut, med oss som fortsatt bollplank vid behov.

Vad innebär det för dig?

En tryggare och enklare väg till egenföretagare

Tillgång till experter inom lön, bokföring och redovisning

Ett nätverk av frilansare att dela erfarenheter med

Kontakter hos konsultförmedlare för framtida uppdrag

Kompensation

Fast lön - Trygghet och stabilitet som i en traditionell anställning

Rörlig lön - Du får välja lön baserad på din kunddebitering. Denna modell är en försmak på livet som självständig frilansare.

Redo att ta första steget? Skicka in din ansökan idag!

