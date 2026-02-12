Fullstackutvecklare Java
Har du minst fem års erfarenhet som fullstackutvecklare, bor i Stockholmsområdet och funderar på att starta eget? Då kan det här vara något för dig.
Hos oss får du det bästa av två världar: tryggheten i en anställning kombinerat med friheten att bygga upp din egen verksamhet. Vi ger dig stödet och verktygen för att ta steget fullt ut. Just nu söker vi dig som är en erfaren Javautvecklare och redo för nästa kapitel i karriären.
Vem är du?
Du har en ambition att på sikt arbeta som frilansare
Du har 5+ års erfarenhet som utvecklare
Du bor i Stockholmsområdet och talar flytande svenska
Du trivs i team och är en god kommunikatör
Du är nyfiken och vill fortsätta utvecklas
Erfarenheter vi söker:
Java
Spring
Databashantering
Testning
Molnplattformar (AWS, GCP eller Azure)
Containerisering och Orkestrering (helst Docker & K8s)
React/Angular/Vue eller annat frontend-ramverk
Om Independtech Vi är ett konsultbolag med en unik målsättning: när du säger upp dig från oss är det för att starta eget. Under din tid hos oss arbetar du med kunduppdrag samtidigt som vi förbereder dig för egenföretagande. Du får i ditt eget tempo lära dig allt om bokföring, revision, skatter och företagande med stöd av erfarna specialister. När du känner dig redo hjälper vi dig vidare till ditt första uppdrag som frilansare och ser till att övergången blir smidig. Därefter driver du ditt eget bolag fullt ut, med oss som fortsatt bollplank vid behov.
Vad innebär det för dig?
En tryggare och enklare väg till egenföretagare
Tillgång till experter inom lön, bokföring och redovisning
Ett nätverk av frilansare att dela erfarenheter med
Kontakter hos konsultförmedlare för framtida uppdrag
Kompensation
Fast lön - Trygghet och stabilitet som i en traditionell anställning
Rörlig lön - Du får välja lön baserad på din kunddebitering. Denna modell är en försmak på livet som självständig frilansare.
