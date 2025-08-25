Fullstackutvecklare (Industriell IT)
2025-08-25
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
På Softhouse befinner vi oss i en viktig fas på vår tillväxtresa och nu kompletterar vi teamet med Fullstackutvecklare som har erfarenhet från industriell IT. Vi brinner för ny teknik och gillar att utveckla, och utvecklas, tillsammans. Om Softhouse Inom Softhouse är vi ca. 300 medarbetare fördelade på våra 10 kontor och tillsammans levererar vi tjänster och mjukvara i världsklass. I Luleå är vi idag drygt 20 personer och du hittar oss i centrala lokaler på Kyrkogatan, med fin utsikt över Södra Hamn. Här möts du av trevliga kollegor som arbetar som enskilda specialister eller i sammansvetsade team för att erbjuda våra kunder bästa möjliga IT-kompetens. I Luleå finns även vårt team Neava Design Studio som ligger i framkant inom 3D-visualisering och Augmented Reality.
Passar du i rollen? Vi tror att du har en bakgrund som dataingenjör, civilingenjör inom datateknik eller har byggt upp motsvarande kunskap på annat sätt. Du har erfarenhet av systemutveckling och trivs i projekt där olika tekniker möts. För denna roll vill vi att du har jobbat inom produktions- eller processindustri, gärna med erfarenhet av SCADA eller liknande system, och har ett intresse för att skapa smarta lösningar för användare i den miljön. Vi ser gärna att du har ett brett tekniskt kunnande och är nyfiken på områden som .NET-fullstack, databaser som SQL eller Oracle, och moderna frontend-tekniker - men viktigast är att du gillar att lära nytt och bidra med din kompetens i teamet. För att lyckas i rollen tror vi också att du:
Är en förtroendeingivande relationsskapare som har en lyhördhet för kunders behov och en vilja att erbjuda bästa möjliga mjukvarulösning.
Drivs av att utvecklas och att dela dina kunskaper med kollegor.
Kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska.
Vad du får hos oss Här får du möjlighet att bli del av ett framåtsträvande bolag där du och din work-life-balance är i fokus. Utöver vårt generösa förmånspaket får du också:
Möjlighet att påverka och bidra till företagets framgång, i en inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
En mix av spännande och utmanande uppdrag med allt från nyutveckling till förvaltning och vidareutveckling.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra duktiga Softhouse-kollegor. Stämningen är öppen och prestigelös där vi delar med oss av kunskap och erfarenheter.
Ett team som gillar att göra saker tillsammans för att förhöja vardagen.
Ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Låter det intressant? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan! Ersättning
David Granström david.granstrom@softhouse.se
9474465