Fullstack Data Engineer till ledande aktör inom flygbranschen
2025-09-15
Vi söker en erfaren och lösningsorienterad Fullstack Data Engineer för ett konsultuppdrag hos en ledande aktör inom flygbranschen. Uppdraget löper från den 14 oktober 2025 till den 31 mars 2026, med möjlighet till förlängning. Två dagar i veckan på plats krävs.
Om rollen
I rollen som Fullstack Data Engineer blir du en del av ett agilt BI/Analytics-team som förvaltar och vidareutvecklar kundens data- och analysplattform. Du kommer att bidra i både nyutveckling och förvaltning av lösningar i såväl modern molnbaserad miljö som i traditionella BI-plattformar. Teamet har en central roll i företagets digitala transformation, där målet är att skapa en datadriven verksamhet till 2030.
Arbetsuppgifter Utveckla och implementera nya datalösningar i Azure Databricks med dbt, inklusive datakontrakt, automatiserade tester och leveranser
Förvalta och vidareutveckla existerande datalösningar i både Azure SQL och SQL Server on-prem
Utveckla och underhålla Power BI-rapporter och dashboards anpassade efter affärsbehov
Delta i agil planering, estimering och verksamhetsdialog samt bidra till kunskapsöverföring i teamet
Säkerställa robusthet, skalbarhet och hög datakvalitet i alla leveranser
Om dig
Vi söker dig som är tekniskt skicklig och trygg i att arbeta med både nya molnplattformar och mer traditionella BI-lösningar. Du har en god förmåga att omsätta affärsbehov till tekniska lösningar och är van att arbeta metodiskt och strukturerat. Du är kommunikativ, pedagogisk och en lagspelare som gärna delar med dig av din kunskap till teamet.
Erfarenhet och kompetens Flera års erfarenhet som Data Engineer/utvecklare inom Business Intelligence
Djupgående erfarenhet av SQL
Erfarenhet av Databricks i kombination med dbt
Erfarenhet av SQL Server on-prem och Azure SQL
Erfarenhet av Power BI, gärna med CI/CD för rapportdistribution
Erfarenhet av CI/CD-pipelines i Azure DevOps, GitHub Actions eller liknande
Kunskap i datamodellering enligt Kimball eller Inmon
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av lösningsarkitektur och design
Kännedom om Medallion Architecture
Kunskaper i Infrastructure as Code (Terraform/Bicep) och Databricks Asset Bundles
Erfarenhet av Python
Erfarenhet av automatiserade tester och datakvalitetskontroller
Dokumenterad erfarenhet av DevOps-principer
Erfarenhet av data governance och säkerhet i molnmiljöer
Tidigare erfarenhet från större organisationer eller flygbranschen
Uppdraget
För det här uppdraget anställs du som konsult på Digitalenta. Vi erbjuder alla våra konsulter ett gediget friskvårdsbidrag, försäkringar, förmånligt pensionssparande, konsultträffar och givetvis en engagerad konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Ersättning
