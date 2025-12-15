Frukostvärdinna
2025-12-15
Vi söker en värd för en kombinerad tjänst för frukostserveringen på vandrarhemmet och städning av stugorna på ön.
Du är effektiv och strukturerad med ett öga för detaljer och intresse för mat.
Periodvis har arbetet ett högt tempo och du måste vara självgående för att lösa uppgiften.
Kvalitén på städningen är viktig för oss och därför är du ansvarsfull och pålitlig.
Arbetsdagen börjar tidigt och ger därför möjlighet till lediga eftermiddagar och kvällar.
Några av dina dagliga arbetsuppgifter:
Servera frukost i matsalen för vandrarhemmets gäster mellan kl 08-0930.
Plocka undan och diska efter frukosten.
Städa matsalarna.
Preppa för frukost till nästa dag.
Städa stugor. Det är inte tung städning, men alla utcheckade stugor måste synas.
Kontrollera att stugorna har all utrustning som ska finnas och hämta nytt om något saknas.
Boende: finns på ön.
Lön: enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Visstidsanställning.
Finnhamn är ett naturreservat längst ut i mellanskärgården. På ön finns krog, butik, kiosk och 267 bäddar i vandrarhem och stugor.
Vi ser gärna att ledig personal använder sig av utegymmet, badar, lånar kajaker, SUP och kanske kör en beachvolleybollmatch, eller brännboll.
Waxholmsbolaget har flera turer till och från ön varje dag.
Låter detta som något för dig?
Tveka inte med att söka, urvalet sker löpnade, så skicka in din ansökan så fort som möjligt.
Vi har en ansökningsprocess som ligger digitalt i framkant och som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, och avslutningsvis göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
Finnhamns Arkipelag AB

(org.nr 556565-4166)
(org.nr 556565-4166) Jobbnummer
9645873