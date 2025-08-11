Frukostvärd & lokalvård
2025-08-11
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
Nu söker vi på Hemavans Fjällcenter personal inför vintersäsongen 2026.
Vill du få möjligheten att både arbeta i och uppleva vår fantastiska natur i ett av Sveriges vackraste fjällområden? Kanske är det just dig vi söker!
Inför den kommande vintersäsong söker vi dig som vill bli en del av vårt team och kan tänka dig att utföra olika arbetsuppgifter. Vi söker frukostvärd och lokalvårdare i en kombinerad tjänst. Som frukostvärd ser vi att du är morgonpigg och serviceinriktad. Ditt jobb är att säkerställa att frukosten har ett smidigt flöde under morgonserveringen och att bemöta gästerna med ett varmt välkomnande.
Efter serveringen ansvarar du för disken och förbereder inför morgondagens frukostservering.
Luncher kan också förekomma.
När detta är klart hjälper du teamet med att sköta om alla hotell- och vandrarhemsrum på anläggningen. Hemavans Fjällcenter har även en stugförmedling där vi förmedlar cirka 150 stugor åt privatpersoner. Vissa dagar hjälper du också till med att se till att stugorna är rena och i ordning.
Dagarna kan även vara uppdelade endast för lokalvård eller frukostservering. Vi försöker alltid, i möjligaste mån, att låta dig fokusera på det du tycker är roligast.
Kort om Hemavan: norra Sveriges största skidort som ligger mitt i fjällen i Lappland/Västerbotten, bara ett stenkast från Norge. Här finns aktiviteter för alla vinterälskare: skidåkning för både stora och små, längdskidåkning för motionärer och turåkare, samt skoterkörning i vår fantastiska natur för familjer, livsnjutare och proffs. Dessutom har vi en flygplats centralt belägen, vilket gör att vi är en av de mest tillgängliga skidanläggningarna i hela Sverige, med bara 10 minuters promenad från flygplatsen till skidliften.
Vi kan erbjuda säsongsanställning för vinter 2026, där arbetsperioden beslutas enligt överenskommelse.
Vi söker 2 tjänster - 75%
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av hotellbranschen.
Krav för tjänsten är B-körkort.
Placeringsort: Hemavan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: linnea@fjallcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd & lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemavans Fjällcenter AB
(org.nr 559154-5958), https://www.hemavansfjallcenter.se
Renstigen 1 (visa karta
)
920 66 HEMAVAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9451983