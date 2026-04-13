Frukostvärd/housekeeping/eventpersonal
2026-04-13
Gibsons hotell är ett litet hotell i hjärtat av Jonsereds Fabriker. Vi har främst en blandning av affärsresenärer och bröllopsgäster.
Vi söker nu en till person till vårt team. Arbetsuppgifterna består i frukostservering, housekeeping samt som eventpersonal vid ex bröllop och fester, då med enklare serviceuppgifter som att plocka, byta handdukar på toaletter mm lite allt-i-allo. Arbetstiderna varierar mellan passen.
Initialt från maj månad 35-50% enligt överenskommelse.
Från oktober och ett år framåt 80-100% enligt överenskommelse, föräldravikariat med möjlighet till förlängning.
Vi ser helst att du behärskar svenska och/eller engelska i tal och skrift.
Lön enligt kollektivavtal.
Vi behandlar ansökningar löpande och har för avsikt att tillsätta tjänsten snarast. Allt vi gör går lätt att lära sig, har du tidigare erfarenhet från liknande arbete är det meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: info@gibsonshotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ANSÖKAN". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gibsons Hotell AB
(org.nr 559439-4487)
William Gibsons väg 1a (visa karta
)
433 76 JONSERED Jobbnummer
9851973