Fruängens vårdcentral söker psykolog
2025-09-04
Information om arbetsplatsen
Fruängens vårdcentral ligger i Fruängens läkarhus tillsammans med flera specialistmottagningar.
Läkarhuset ligger centralt i Fruängen nära tunnelbana och bussar. Vårdcentralen är en del av Praktikertjänst AB. Vårdcentralen har idag ca 10500 listade patienter och en stor hemsjukvård med ca 240 inskrivna.
Arbetsuppgifter
Som psykolog hos oss arbetar du med bedömning och behandling av psykisk samt beteenderelaterad ohälsa utifrån primärvårdens uppdrag. Du ska vara bekväm med korta behandlingsserier av de vanligaste psykiska besvären, till exempel ångest, depression och stressrelaterad ohälsa.
Du gör även en första bedömning av misstänkta neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna inför att remiss skickas till närliggande specialistpsykiatrisk mottagning för mer omfattande utredning.
Du är legitimerad psykolog gärna med KBT-inriktning. Du har stort intresse av första linjens psykiatri. Erfarenhet av primärvården är meriterande.
Du har en positiv attityd, är flexibel och ser möjligheter att göra det bästa för patienten. Du har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang.
Övrig information
Tjänstgöringsgrad är 100%. Deltid kan dock diskuteras.
Intervjuer sker löpande, så ansök därför gärna redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vid eventuella frågor kring tjänsten maila johanna.loven@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholms län, Fruängens Vårdcentral Jobbnummer
9493006